Amoura, Matic, Henrique… Les tableaux mercato OM de ce 1er janvier 2024 !

Le mercato hivernal 2024 est ouvert, voici le résumé en tableaux récapitulatifs des rumeurs et infos transferts de l’Olympique de Marseille lors de ce mercato hivernal 2024. Alors que Longoria vise 3 recrues, plusieurs éléments de l’effectif ont un bon de sortie.

Retrouvez sur FCMarseille, comme à chaque mercato, les tableaux regroupant toutes les infos, rumeurs, et officialisations dans le sens des départs comme dans celui des arrivées. Le nom de Mohamed Amoura est évoqué ce lundi mais la concurrence est forte et l’attaquant participe à la CAN, Matic serait aussi une option et l’avenir de Luis Henrique reste incertain, plusieurs joueurs sont de possibles partants…

ARRIVEES

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert

Infos – Rumeurs Nom Club Montant

Estimé Faisabilité Mohamed Amoura Union Saint-Gilloise 10M€ Nemanja Matić Rennes 2M€ Saïd Benrahma West Ham Prêt avec OA 23M€ Bilal El Khannouss KRC Genk 15M€ Denis Bouanga Los Angeles FC 9M€

DÉPARTS

OFFICIEL Nom Club Montant du Transfert