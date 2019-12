Anigo piste des pépites marseillaises, deux incertitudes contre Nîmes, et AVB qui suit un jeune portugais… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Anigo piste des jeunes marseillais, deux incertitudes face à Nîmes, et AVB suit une pépite portugaise… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Mercato : Anigo lorgne sur les pépites de l’OM…

José Anigo travaille aujourd’hui pour les deux clubs d’Evangelos Marinakis : Nottingham Forest et l’Olympiakos. Selon l’Equipe de ce jeudi, l’ancien directeur sportif de l’OM est très actif sur les jeunes talents du centre de formation olympien…

José Anigo est responsable international du recrutement pour Nottingham Forest et consultant pour l’Olympiakos. Ce dernier travaille avec deux anciens joueurs de l’OM : Pierre Issa – Salim Arrache. Selon le quotidien sportif ce trio est très actif dans la région marseillaise et s’intéresse de près aux jeunes du centre de formation du club olympien. Il aurait déjà approché Boubacar Kamara, Christopher Rocchia ou encore Isaac Lihadji. Mais il travaille aussi sur des talents moins connus du grand public…

Anigo discutent avec beaucoup de jeunes talents marseillais

En effet, selon l’Equipe, le duo Arrache / Issa sont déjà les agents des jeunes Richecarde Richard (17 ans), Jorès Rahou (16 ans) ou encore de Aylan Benyahia (14 ans), tous les trois pensionnaires du centre de formation de l’OM. Enzo Caumont (15 ans) et Ilyes Zouaoui (16 ans) seraient aussi dans le viseur du trio. Le journal sportif raconte aussi qu’Anigo a proposé le challenge anglais au jeune portier Simon Ngapandouetnbu (16 ans) avant qu’il ne signe pro avec l’OM. L’ancien coach s’appuie sur un réseau local dense.

Des approches qui inquièteraient même le nouveau directeur du centre de formation marseillais : Nasser Larguet. Ce dernier en aurait parlé avec Salim Arrache. L’OM le sait, ses jeunes pousses sont surveillées et des départs anticipés sont possibles. La place faite aux jeunes dans l’équipe pro par Villas-Boas est primordiale pour convaincre les jeunes générations qu’un avenir à l’OM est possible…

OM : Villas-Boas confirme un forfait et deux grosses incertitudes face à Nîmes…

André Villas-Boas a répondu aux questions des journalistes ce jeudi au centre RLD. Dans le cadre de la traditionnelle conférence de presse d’avant match, le coach olympien a fait le point sur l’état de son groupe. AVB doit faire avec le forfait de Thauvin toujours blessé à la cheville, de plus Steve Mandanda reste incertain pour cette rencontre comme le gardien l’a expliqué. Benedetto, qui s’est entrainé en marge du groupe ce jeudi est incertain, il a encore une gène…

Villas-Boas : « On a besoin de Thauvin. Il va reprendre mais il doit travailler pour reprendre le rythme » #OMNO #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2019

Benedetto encore incertain, comme Mandanda



Villas-Boas : « Benedetto ne s’est pas entraîné avec le groupe pour le match face à Nîmes » #OMNO #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2019





Villas-Boas : « Il reste une chance pour que Benedetto soit là face à Nîmes » #OMNO #LiveFCM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 19, 2019

Rumeur mercato OM : Villas-Boas vise un talent portugais de 18 ans?



Selon les informations du Sun, André Villas-Boas observerait attentivement Sidnei Tavares, une jeune pépite portugaise qui évolue à Leicester…

André Villas-Boas souhaiterait renforcer son équipe lors du prochain mercato, bien que les finances du club ne lui permettent pas de faire des folies… A défaut d’avoir des moyens, le coach portugais aurait des idées.

Concurrence rude pour le cousin de Nani…

The Sun affirme que l’ancien entraîneur de Tottenham et Chelsea serait enclin à « chiper » un talent portugais de Premier League. En effet, Sidnei Tavares, qui a récemment signé son contrat pro avec Leicester ne serait pas contre un départ de l’Angleterre.

Le cousin de l’ancien joueur de Manchester United, Nani est un milieu de terrain central polyvalent… Il évolue avec les u18 des Foxes et est même le capitaine de son équipe. Il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises et délivré 3 passes décisives en 10 rencontres. Le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Roma et Vitesse seraient également sur le coup… La concurrence est rude pour l’Olympique de Marseille.