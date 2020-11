Un autre club s’intéresse à Thauvin, Caillot a donné sa parole pour Boulaye Dia, Villas-Boas a raté ce Brésilien… Les 3 infos mercato OM de ce jour

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM qui ont fait l’actu du jour. Ce lundi au menu : Après Milan un autre club s’intéresse à Thauvin, Caillot a donné sa parole pour Boulaye Dia et Villas-Boas contrarié d’avoir raté ce Brésilien de l’Atlético…

Mercato : Après Milan, un autre club s’intéresse à Thauvin? L’OM pourrait récupérer une somme?

En fin de contrat en juin prochain, Florian Thauvin n’a pas caché la possibilité de quitter l’Olympique de Marseille sans prolonger. L’international français s’était même étonné d’arriver dans une telle situation, reprochant ainsi à la direction de ne pas lui avoir proposé de prolongation.

Un joueur de sa qualité dans une telle situation contractuelle attire forcément les clubs européens. Depuis plusieurs mois, son nom est cité à l’AC Milan qui attendrait cependant de voir l’évolution du dossier Samu Castillejo.

Dans le même temps, le FC Séville se serait approché de l’ailier de l’OM selon TMW. Le média affirme que le club andalou aurait fait une meilleure proposition salariale à Thauvin et serait désormais le club le plus proche d’enrôler le numéro 26. Il se pourrait même que l’OM récupère 3 à 4 millions d’euros si le transfert venait à se faire lors de ce mercato hivernal. Une information à prendre avec des pincettes car Pablo Longoria a répété à plusieurs reprises qu’il faisait de la prolongation de Thauvin sa priorité. TMW affirme également que Thauvin souhaiterait aller à Milan, même s’il n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir.

« Je parle tout le temps d’avoir un patrimoine de club. Florian Thauvin est une part importante de ce patrimoine. Ce serait dur de perdre un joueur important comme lui, dans sa situation, libre de tout contrat. On doit travailler tous ensemble : club, joueur, entourage du joueur, pour trouver la meilleure solution. Le football, c’es toujours trouver des solutions aux problèmes. Arriver à un point de rencontre entre nous tous. Je crois vraiment dans les paroles de Thauvin lorsqu’il parle de continuité »

Pablo Longoria – Source : Téléfoot

Mercato OM : Caillot a donné sa parole pour Boulaye Dia !

Dans un entretien accordé à l’Union, Jean-Pierre Caillot est revenu sur le cas de son attaquant Boulaye Dia. Le président du Stade de Reims a confirmé que son buteur de 24 ans ne sera pas retenu lors du mercato hivernal si une proposition convient au club…

« J’ai toujours cru en lui. La saison dernière, il affichait déjà de très bonnes statistiques, développe Caillot. Comme Rémi Oudin, il aurait pu partir cet été car disposant d’un bon de sortie. Le Stade de Reims ne force pas les joueurs à partir pour un besoin impérieux d’argent. Le projet doit convenir au jour. Si j’avais dit à El Bilal Touré qu’il resterait dix ans chez nous, il ne serait sans doute pas venu. Notre stratégie est de permettre aux recrues de grandir avec nous. Que Boulaye ne soit pas parti ne peut être considéré comme un échec. On en a discuté encore récemment avec son agent. Il n’est pas parti parce qu’il n’a pas eu le projet qu’il souhaitait et nous la proposition désirée. Boulaye a refusé deux offres : le Lokomotiv Moscou et le Hellas Vérone. Pour différentes raisons, il n’a pas souhaité aller dans ces clubs. On ne lui a jamais forcé la main, ce qui explique son épanouissement actuel. Partira-t-il à la trêve hivernale ? Je n’en sais rien. S’il reste, j’en serais ravi, s’il a une proposition qui lui convient et nous aussi, je ne pourrais pas m’y opposé, car j’ai donné ma parole… »

Jean-Pierre Caillot – source : L’Union (15/11/2020)

Mercato OM : Villas-Boas contrarié d’avoir raté ce Brésilien de l’Atlético…

L’OM a trouvé un latéral gauche cet été avec le recrutement de l’international japonais Yuto Nagatomo. Avant cela, le club olympien et son entraineur ont tenté de convaincre Filipe Luis, l’arrière gauche qui était en fin de contrat avec l’Atlético Madrid. Ce dernier compte 44 sélections avec la Seleçao et a finalement opté pour un retour au Brésil en 2019. AVB a confié à Fox News qu’il avait essayé de le convaincre de signer à l’OM mais qu’il l’avait contacté trop tard…

« Je le voulais. Mais j’ai été très contrarié car quand je l’ai appelé pour aller à l’OM, il m’a dit qu’il était trop tard. Il avait déjà donné son accord à Flamengo. »

André Villas-Boas – source : Fox Sports (15/11/2020)