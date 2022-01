Arsenal fixe le prix pour Saliba, West Ham fonce sur Caleta-Car, le Real lorgne sur un cadre de l’OM…Les 3 infos de ce dimanche!

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : le Real Madrid sur Saliba, Arsenal fixe son prix, West Ham tente de conclure pour Caleta-Car.

Auteur d’une première moitié de saison très convaincante avec l’Olympique de Marseille, la poursuite de la carrière de William Saliba à l’OM serait vue d’un bon oeil par les dirigeants marseillais. Et selon Tuttosport, Arsenal aurait fixé son prix de départ…

Arrivé cet été en provenance de Arsenal sous la forme d’un prêt, William Saliba fait sensation sous le maillot de l’Olympique de Marseille du haut de ses 20 ans seulement. En effet le jeune français est solidement installé dans la défense à trois initiée par Jorge Sampaoli, et sa relation avec ses coéquipiers semble très bonne sur le terrain. Toutefois au terme de la saison, il est prévu qu’il retourne à son club propriétaire : Arsenal. Mais selon la presse italienne, tout n’est pas si sûr…

En effet selon les informations du site italien Tuttosport, les dirigeants anglais auraient fixé le prix du transfert à 24 millions d’euros pour laisser partir William Saliba. Toutefois, l’OM ne serait pas seul sur le dossier pour tenter d’organiser sa venue. En effet le Milan AC lorgnerait également le profil du jeune défenseur central français.

Alors que des rumeurs envoyaient Duje Caleta-Car du côté de West Ham depuis de nombreux jours, il semblerait que le deal pourrait se concrétiser d’ici les prochaines heures…

Titulaire en puissance ces derniers temps avec l’Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car offrait une stabilité en défense avec William Saliba et Luan Peres. Toutefois le club a besoin de liquidités, et il semblerait qu’un accord puisse être trouvé avec West Ham d’ici la fin du mercato hivernal…

