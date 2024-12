ASSE OM (0-4) : Un festival avant les fêtes !

L’Olympique de Marseille a décroché une précieuse victoire face à l’AS Saint-Étienne en 32e de finale de la Coupe de France, confirmant sa grande forme en cette fin d’année 2024 . Réduits à dix après l’expulsion d’Ibrahim Sissoko (21e), les Stéphanois n’ont pas pu rivaliser face à la domination marseillaise. Retour sur les moments forts et les enseignements de ce match disputé avec intensité et détermination.

De Lange – Murillo , Balerdi, Kondogbia Merlin – Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Rabiot, Henrique – Maupay

Le Match :

En première mi-temps, l’OM a largement dominé l’ASSE avec une possession de 74 % et 12 tirs contre 1 pour les Stéphanois. Greenwood a ouvert le score (22e) après une belle combinaison avec Henrique conclue d’une magnifique volée. Adrien Rabiot double la mise (34e) sur une superbe reprise du gauche sur une service de Greenwood. L’ASSE, réduite à dix dès la 21e minute suite à l’expulsion de Sissoko, a souffert face aux vagues marseillaises. Malgré quelques actions défensives héroïques, l’équipe stéphanoise n’a pu rivaliser avant la pause.

En seconde période, l’OM impose son rythme et continue de dominer avec fluidité. Luis Henrique inscrit un but important à la 69e minute, profitant d’une frappe contrée pour conclure avec puissance (0-3). L’équipe reste agressive et Pierre-Emile Höjbjerg ajoute un quatrième but à la 81e minute après une belle combinaison (4-0). Malgré quelques tentatives stéphanoises, notamment par Mathieu Cafaro, l’ASSE peine à exister face à un collectif marseillais solide et bien organisé. Les nombreux changements n’inversent pas la tendance, et l’OM sécurise une victoire convaincante.

