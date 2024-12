ASSE – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

L’Olympique de Marseille se déplace pour la deuxième fois en deux semaines à Geoffroy Guichard mais cette fois-ci dans l’optique de réussir son entrée en Coupe de France qui est un véritable objectif cette saison. A quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France, fait suite au match nul (1-1) au stade Vélodrome contre Lille. L’OM de De Zerbi est intraitable en dehors de ses bases cette saison et se doit donc de réitérer sa performance d’il y a deux semaines dans le chaudron pour pouvoir se hisser en 16e de finale de cette compétition.

Retour dans 𝐥𝐞 𝐂𝐡𝐚𝐮𝐝𝐫𝐨𝐧 dès demain 👀 #ASSEOM pic.twitter.com/zJDFGD8Oyh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 21, 2024

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 22 décembre à 14h45. Le match sera diffusé en direct sur Bein SPORT et France3.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

En conférence de presse vendredi, Roberto De Zerbi a évoqué que le match contre les verts en Coupe de France sera différent que l’affrontement d’il y a deux semaines :

« On n’a pas gagné facilement (en championnat). On a gagné parce qu’on a fait un gros match, une grosse prestation, on a très bien joué. Peu d’équipes avaient gagné là-bas (à Saint-Étienne). Ce sera complètement différent dimanche. Les joueurs là-bas voudront faire bonne impression devant leur nouvel entraîneur. » »

