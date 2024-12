Papin en L2 c’est confirmé, Quel onze face à l’ASSE et Que devient Steven Fletcher… Les 3 Infos OM de ce samedi !

Retrouvez les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 21 décembre au sujet de l’Olympique de Marseille.

1 – Papin en L2 ? C’est confirmé !

Jean-Pierre Papin, actuel entraîneur de la réserve de l’Olympique de Marseille, serait sur le point de se lancer dans un nouveau défi en Ligue 2.

En dépit du soutien officiel du président Pablo Longoria après des tensions avec le centre de formation de l’OM, l’ancien attaquant star devrait quitter l’OM prochainement. Hier on apprenait notamment que son nom circulait du côté du FC Martigues, où la situation sportive critique du club pourrait bien ouvrir la voie à une venue de Papin. Ce matin de nouvelles informations, rapportées par La Provence, ont encore fait évoluer le dossier.

Papin tout proche du FC Martigues

Il y a quelques jours, Martigues a mis fin à l’aventure de Thierry Laurey, seulement six mois après son arrivée. Après avoir brillamment accédé à la Ligue 2, le club provençal traverse un début de saison catastrophique, avec une seule victoire sur ses 14 derniers matchs, occupant la dernière place du championnat. Pour tenter de redresser la barre, la direction du club a donc commencé à prospecter pour trouver un nouvel entraîneur.

Et malgré l’observation d’une dizaine de profil, ce serait bien, selon les informations de La Provence, le profil de Jean-Pierre Papin, qui aurait rapidement pris le dessus sur les autres et qui tiendrait la corde pour s’installer à la tête de l’équipe martégale. Le quotidien provençal ajoute tout de même que, bien que la légende de l’OM soit tout proche du club de la venise provençale et que le deal ait de grandes chances d’aboutir, ce mouvement n’est pas encore totalement finalisé et qu’il demeure encore quelques détails à régler.

Depuis plusieurs mois, l’ex-Ballon d’Or fait un travail apprécié au centre de formation de l’OM où il parvient à déployer son expérience et ses connaissances du football. Son arrivée à Martigues pourrait donc être une solution pour le club afin d’apporter de la stabilité et une vision d’avenir à une équipe en grande difficulté. Papin, bien ancré dans la région, connaît parfaitement le football local et pourrait rapidement s’adapter à ce challenge.

Jean-Pierre Papin est sur le point de quitter l'#OM pour rejoindre le FC Martigues.

Tous les détails ci-dessous ⤵️ https://t.co/SAJrrgPYGw — Alexandre Jacquin (@AJac13) December 21, 2024

Reste à savoir si l’ancien international français sera à la hauteur du périlleux défi martégal qui l’attend. Une chose est désormais quasiment certaine : l’avenir de « JPP » va s’écrire loin de l’OM.

2 – Quel onze face à l’ASSE ?

Deux semaines après sa victoire dans le chaudron (0-2) en championnat, l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi se déplace à nouveau sur la pelouse de Geoffroy-Guichard mais cette fois-ci pour le compte des 32e de finale de la Coupe de France. Quelle composition Roberto De Zerbi alignera t-il face aux stéphanois pour son entrée en lice dans la compétition ?

La semaine dernière, l’OM a mis fin à sa série de 3 victoires consécutives en concédant un match nul (1-1) au stade Vélodrome face au LOSC. Un match nul duquel l’équipe de la principauté n’a pas profité, permettant aux Marseillais de passer les fêtes seconds. Ce déplacement à Saint-Étienne se présente donc comme une belle opportunité pour les marseillais de conclure l’année civile sur une bonne note, dans une compétition au sein de laquelle ils ont certaines ambitions comme l’a notamment annoncé Amir Murillo en conférence de presse hier : « Cette coupe est très importante pour nous c’est un tournoi dans lequel on veut être compétitifs et on veut le gagner, bien sûr ! »

Pour ce match Roberto De Zerbi devra se passer de Pol Lirola, victime d’une fracture costale droite et d’Alexis Koum qui souffre d’une lésion aux ischios-jambiers et sans oublier Faris Moumbagna, toujours en phase de rééducation et Carboni, out pour la saison. Le coach italien aura donc des choix à effectuer pour passer sans encombre ce 32e de finale de Coupe de France.

Kondogbia ou Brassier ?

De Lange devrait être titulaire dans les buts, avec une défense centrale probablement composée de Balerdi et Kondogbia (ou Brassier). Murillo est pressenti pour animer le côté droit tandis que Quentin Merlin ou Garcia animera le côté gauche. Højbjerg et Rabiot devraient encore tenir l’entre jeu à moins que De Zerbi donne du temps de jeu a Ismaël Koné ou Bilal Nadir, tandis que Rongier lui, sera certainement reconduit à la troisième place du milieu de terrain. Greenwood, Henrique (ou Rowe) devraient être titularisés sur les ailes tandis que Maupay sera certainement reconduit à la pointe de l’attaque puisqu’Elye Wahi est encore incertains.

Le onze de l’OM probable :

Le onze de départ Probable : De Lange – Murrilo, Balerdi (cap), Kondogbia (ou Brassier), Merlin (ou garcia) – Rabiot (ou Koné-Nadir), Hojbjerg, Rongier – Greenwood, Luis Henrique (ou Rowe), Maupay

3 – Que devient Steven Fletcher ?

Olympien éphémère à 18 reprises lors de la seconde partie de saison 2015-2016, qu’est devenu l’attaquant écossais Steven Fletcher ?

Prêté par Sunderland lors de la seconde moitié de la saison 2015-2016, l’attaquant écossais d’1m85 arrive à l’Olympique de Marseille à 28 ans afin d’apporter de l’expérience à l’attaque phocéenne dans une saison compliquée. Malgré un début prometteur, marqué par un but en Coupe de France contre Trélissac et plusieurs titularisations, l’avant-centre écossais ne marquera pas plus que cela les esprits sur la canebière. Il terminera son passage à Marseille avec 18 apparitions toutes compétitions confondues pour 3 buts et 3 passes décisives. À la fin de son prêt, il retournera dans le nord de l’Angleterre du côté de l’Academy of Light de Sunderland.

Rebond en Angleterre

Après son aventure phocéenne, Steven Fletcher n’est pas conservé par les Black Cats et s’engagera avec Sheffield Wednesday en Championship (D2 anglaise). Il s’y imposera rapidement, devenant un des cadres de l’équipe et un titulaire indiscutable. Il y restera quatre saisons, pour un total de 38 buts en 134 apparitions.

A first Wrexham AFC hat-trick for Steven Fletcher

En 2020, l’international écossais rejoindra un autre club de Championship, Stoke City avec lequel il inscrira 12 buts en deux saisons. Il fera ensuite son retour au pays en se dirigeant vers Dundee United en 2022. Club avec lequel il trouvera le chemin des filets à 10 reprises. En 2023, à l’âge de 36 ans il rejoint l’ambitieux projet de l’acteur hollywoodien Ryan Reinolds dans le club de Wrexham au Pays de Galles, où il évolue encore aujourd’hui. En deux saisons, l’ancien marseillais a disputé pas moins de 50 matchs pour 10 réalisations, participant ainsi activement à la montée du club gallois de la League Two (D4 anglaise) à la League One (D3) la saison dernière.

