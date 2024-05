Atalanta OM : Bonne nouvelle pour Jean Louis Gasset ?

Interrogé la le quotidien La Provence, le joueur de l’OM Bamo Meité a donné de ses nouvelles après plusieurs semaines d’absence suite à une entorse de la cheville.

Écarté des terrains pendant plusieurs semaines suite à une grosse entorse de la cheville, le défenseur central de l'OM a finalement récupéré plus tôt que prévu et devrait même être opérationnel pour le match retour de Ligue Europa jeudi face à l'Atalanta. Interrogé par le quotidien La Provence ce Lundi il évoque ainsi son retour :

« Je récupère bien, mieux que prévu. J’ai travaillé sérieusement avec le staff médical. Je mets tout en œuvre pour revenir le plus rapidement possible, que ce soit les soins, l’alimentation ou le sommeil. Dernièrement, on a repris la course en individuel. On va voir si les images sont bonnes, s’il est possible de retrouver les terrains d’ici la fin de saison. On va être fixé très rapidement. Mais une chose est sûre, ça avance dans le bon sens. (…) Ça a été compliqué, mentalement, d’autant plus que je n’ai pas l’habitude de me blesser. Ça a été un peu un choc mental. Déjà parce que ça signifiait que j’allais louper la coupe d’Europe. Et puis ça tombe à un moment où mes partenaires avaient besoin de moi. Avec le recul, je pense que j’ai bien surmonté cette épreuve. Avoir déjà repris la course, c’est une bonne nouvelle. Ça m’a fait beaucoup de bien mentalement en espérant une autre bonne nouvelle prochainement », a ainsi déclaré le joueur de l’OM au quotidien régional ce lundi.

