Au moins 2 absents côté Nice, Benatia en approche et Gattuso explique ses axes de travail… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Deux absents côté Nice, Benatia arrive et Gattuso explique ses entrainements…

Atal et Thuram absents face à l’OM

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Nice pour y affronter les Aiglons. Ces derniers ne seront pas au complet puisque Youcef Atal est suspendu jusqu’à nouvel ordre après une enquête ouverte pour apologie de terrorisme. L’OGC Nice a publié un communiqué ce mercredi, affirmant qu’il serait suspendu.

De plus, Khephren Thuram va lui aussi rater ce match car il sera suspendu. Réunie le 11 octobre 2023, la Commission de Discipline de la LFP a publié les décisions concernant les suspensions. « Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00. »

Communiqué de l’OGC Nice

Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal.

L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires.

À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre.

Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération.

Nidaye et Sarr déjà de retour de sélection, Veretout et Lodi présents !

Emran Soglo (buteur avec les U20 Anglais face au Portugal), Jonathan Clauss (titulaire lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ecosse), Amir Murillo (Titulaire avec le Panama), Azzedine Ounahi et Amine Harit (titulaires avec le Maroc, dont un but du second), et Chancel Mbemba (titulaire lors du nul 0-0 de la RDC face au Liberia) étaient en sélection et donc absents mardi au centre RLD.

Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr déjà de retour de sélection et à l’entraînement ce mardi soir au Centre Robert Louis-Dreyfus ! #OM Toujours en sélection : Mbemba / Ounahi / Harit / Clauss / Soglo pic.twitter.com/t3xF6TQLJm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2023

Par contre, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr étaient de retour après le match du Sénégal à Lens lundi. Si le premier a participé à l’entrainement, le second a été ménagé. il a juste effectué des tours de terrain à l’échauffement. Si Samuel Gigot et Geoffrey Kondogbia était absents, deux autres joueurs blessés, Jordan Veretout et Renan Lodi (qui n’est pas allé en selection du Brésil) étaient bien présents à l’entrainement.

Benatia arrive

Comme annoncé par Football Club de Marseille, Mehdi Benatia devrait bien rejoindre l’OM dans les prochains jours. L’Equipe confirme que les autres dossiers sont laissés en stand-by.

Le journal L’Equipe explique ce jeudi que l’Olympique de Marseille est toujours en discussion avec Mehdi Benatia pour sa venue. L’ancien international marocain pourrait débarquer en tant que directeur sportif, remplaçant numériquement Javier Ribalta, parti il y a quelques jours. Ce qui bloque pour le moment, c’est surtout le fait que Benatia soit agent. Le quotidien sportif détaille qu’il ne manque qu’à finaliser les « aspects juridiques » pour éviter tout conflits d’intérêts. Il devrait être officialisé dans les prochains jours.

Après avoir expliqué qu’il ne signerait pas, Daniel Riolo est revenu sur ses propos. Le journaliste explique avoir mal compris le sms de l’une de ses sources sur ce dossier !« Mehdi Benatia, ça avance à l’OM ! J’ai dit la semaine dernière que Mehdi Benatia ne viendrait pas… C’est parce que je ne sais pas lire un sms ! J’ai lu le SMS à l’envers, avoue le journaliste dans l’After sur RMC. Flo’ Germain (correspondant à Marseille) donnait l’info et j’ai donné une info contraire. On s’est parlé et il a regardé le message que j’ai reçu. Il m’a dit : Oui si tu ne sais pas lire forcément… C’est très proche ! Il y a des discussions très avancées pour Mehdi Benatia. »

Friio, départ acté !

La restructuration se poursuit à l’OM. Après les départs de Marcelino et de Javier Ribalta, Pablo Longoria, qui est finalement président du club phocéen malgré une réunion houleuse entre les dirigeants et certains groupes de supporters, a décidé de nommé Gennaro Gattuso sur le banc olympien. L’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juve Mehdi Benatia, pourrait devenir le prochain directeur du football.

Cela avait été évoqué, l’Equipe le confirme ce mardi soir, David Friio va quitter l’OM. « Le départ du directeur sportif, objet de discussions depuis plusieurs jours, a été acté cette semaine. Les conditions contractuelles de ce départ ne sont pas encore définies totalement mais le principe est, lui, acté. » Comme évoqué sur FCMarseille, Mehdi Benatia devrait sauf surprise le replacer…

Après le départ du directeur du football, Javier Ribalta, mercredi dernier, c’est au tour de David Friio, le directeur sportif du club phocéen, de s’en aller. https://t.co/9v0RnzjJq2 pic.twitter.com/ilkNyKg4y3 — L’ÉQUIPE (@lequipe) October 17, 2023

Gattuso explique sur quoi il a travaillé

Avant le déplacement de l’OM à Nice, Gennaro Gattuso a répondu aux questions des journaliste en salle de presse au centre RLD ce jeudi. Le coach italien a listé les secteurs de jeu qu’il a travaillé.

Gennaro Gattuso a expliqué qu’il avait bien fait travailler son groupe réduit pendant la trêve internationale. « On a ajouté du travail de force, ça passe par la salle de sport ! On a fait un travail de force en dehors du terrain. On a travaillé sur la ligne défensive, comment casser les lignes… Les chaînes de travail sur les côtés droit et gauche, repartir de la défense. J’aurais aimé que l’on fasse ça avec le groupe au complet…Mais ce n’était pas possible. On essaie de mettre une charge du niveau de ce qu’on fait en match. On essaie d’appliquer ces donnés sur l’entraînement. »

