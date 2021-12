Aulas fulmine, un jeune milieu de la Roma pour remplacer Kamara ? Et les 3 premières mesures de la LFP… Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi : Aulas ne digère pas sa sanction et vise Longoria et Sampaoli, le président de l’OM vise une jeune de l’AS Roma pour l’après Kamara et les 3 premières mesures de la LFP contre les violences dans les stades de Ligue 1…

Sanctionné, Aulas pleurniche

« Je tiens à préciser que M. Aulas, président de l’Olympique Lyonnais, a tenu les propos suivants au moment de quitter mon vestiaire : « La compétition dépend de la LFP, vous de la FFF, je fais malheureusement partie du Comex (de la Fédération française) et ça ne va pas en rester là », a rédigé Ruddy Buquet, l’arbitre d’OL-OM en novembre dernier dans son rapport. Jean-Michel Aulas aurait ainsi menacé l’arbitre s’il ne faisait pas reprendre le match après les incidents graves à l’encontre de Dimitri Payet lors de la rencontre Lyon – OM.

La LFP a donc décidé de sanctionner le patron du club lyonnais ce mercredi soir. Jean-Michel Aulas est ainsi suspendu pour 10 rencontres dont 5 avec sursis pour ces propos.

Ce dernier n’a pas tardé à réagir en poussant un coup de gueule dans les colonnes du journal l’Equipe.

« Je suis très déçu, c’est la plus grande incompréhension, cette décision n’est pas juste… quand je vois que, dans le même temps, M. Sampaoli menace l’arbitre et que certains joueurs de Marseille interviennent aussi violemment dans les couloirs… et ne parlons pas de l’intervention de M. Cardoze devant la Ligue, qui a dit des choses incroyables. Je prends connaissance de cette décision, mais je ferai probablement appel, car elle n’est pas juste. Il y a deux poids deux mesures ». Jean Michel Aulas – Source L’Equipe (25/12/2021)

Incidents lors d'OL-OM : Jean-Michel Aulas prend cinq matches ferme de suspension

« Je n'ai jamais fait pression sur l'arbitre. Mes propos ont été sortis de leur contexte. »

Maximum 30 minutes pour trancher, plus de bouteille plastiques dans les stades, match arrêté si joueur ou arbitre touché !

En effet, une réunion avec les autorités du football et différents ministères concernant la sécurité dans les stades a lieu ce jeudi. La ministres délégué aux Sports, Roxana Maracineanu l’a confirmé via un tweet ce matin.

« Réunis ce matin à Beauvau avec les instances du football pour acter des avancées en faveur de la sécurisation des enceintes sportives et la protection des acteurs du jeu. Notre objectif commun : mettre fin rapidement aux violences dans les stades en agissant, chacun à son niveau. » Roxana Maracineanu – source : Twitter (16/12/2021)

Réunis ce matin à Beauvau avec les instances du football pour acter des avancées en faveur de la sécurisation des enceintes sportives et la protection des acteurs du jeu.

Notre objectif commun : mettre fin rapidement aux violences dans les stades en agissant, chacun à son niveau

Selon RMC, trois mesures ont déjà été adoptées:

– Les bouteilles en plastique seront interdites dans les stades à partir du 1er juillet 2022.

– En cas d’incident, un délai maximum de 30 minutes sera déclenché pour décider du sort du match.

– Un match sera définitivement interrompu en cas d’arbitre ou de joueur blessé par un projectile.

Les premières mesures prises lors de la réunion « sécurité dans les stades » qui est en cours à Beauvau.

Amendes individualisés pour l’usage de pyrotechnie ?

De plus, le dispositif actuel des interdictions de stade serait jugé suffisant dixit RMC. « A moyen terme, une réflexion sera menée pour la création d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD), c’est-à-dire une sanction pénale qui est prononcée, en dehors d’un procès, par un policier, un gendarme ou un agent public habilité face à l’introduction, la détention et l’usage de fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive ».

Diawarra, un profil qui colle à ce que veut Sampaoli?

Le mercato débute dans quelques semaines et l’Olympique de Marseille pourrait encore se renforcer malgré le recrutement de onze joueurs cet été. Avec la crainte de voir Boubacar Kamara partir libre en fin de saison, il faut déjà songer à la remplacer.

D’après les informations du média italien Il Tempo, Pablo Longoria a déjà entamé sa recherche à ce poste. En effet, le milieu défensif de l’AS Roma, Amadou Diawarra serait sur les tablettes du président marseillais. La presse italienne affirme cependant qu’il n’y a pas encore de négociations avec le club romain mais juste une prise d’informations.

Amadou Diawarra ne semble pas coller parfaitement à ce que recherche Jorge Sampaoli. Âgé de 24 ans, il n’a pas le profil « très expérimenté » voulu par le coach argentin. En 2019, Diawarra a été transféré du Napoli à la Roma contre 21 millions d’euros.

Sa valeur marchande a chuté en raison de son faible temps de jeu cette saison. Le Guinéen n’a été aligné qu’à 4 reprises en Serie A et a joué trois matchs de Conférence League.

Prime richieste per #Diawara, sondato dal #Marsiglia in vista di gennaio: al momento non c'è ancora trattativa con l'#ASRoma.

Le mercato? Oui nous avons analyser nos besoins — Sampaoli

Interrogé par notre journaliste Benjamin Courmes en conférence de presse sur le mercato à venir, Jorge Sampaoli n’a pas voulu donner les postes recherchés. Il a juste précisé qu’il voulait des joueurs capables d’améliorer le niveau de l’effectif et cela a un coût…

« On doit être à la hauteur dans ce mercato. Je parle avec le président pour savoir comment on peut améliorer l’effectif, identifier les besoins de l’effectif, tout en prenant en compte nos moyens pour agir sur le marché. On sait qu’il nous faut des joueurs qui viennent apporter un plus mais il faut voir le budget aussi. Il y a ces débats avec les dirigeants au club. On ne doit pas recruter juste pour recruter mais il nous faut des joueurs pour améliorer vraiment l’effectif ». Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (10/12/2021)