Aulas s’en prend (encore) à l’OM !

Ce matin, Jean-Michel Aulas a dressé un bilan de la situation financière de Lyon. Un moment dans lequel il en a profité pour de nouveau s’en prendre à l’OM.

Jean-Michel Aulas fait de nouveau parler de lui. Ce matin, le président de l’Olympique Lyonnais dressait un bilan de la situation financière de son club, comme tous les six mois.

À lire aussi : OM – Pape Gueye : « La conférence League ? pas une consolante! »

Lors de cette occasion, il en a également profité pour revenir sur l’affaire Lyon – OM et les sanctions à l’encontre du club rhodanien. Jean-Michel Aulas a de nouveau chargé la LFP et le club phocéen.

Lyon est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF – Jean-Michel Aulas

« Dans l’affaire OL-OM, l’OL est floué par la LFP, par Marseille et par la FFF. Le match a été arrêté dans les circonstances que l’on connaît, on a pris un point de pénalité, qui nous empêche d’être cinquièmes seuls, ce mercredi matin, mais l’incompréhension est totale. Celui qui a jeté la bouteille n’est pas Lyonnais, il a été reconnu coupable à 100 % par la justice, sanctionné, et derrière on vient nous faire porter une responsabilité très grave sur le plan économique. J’ai été aussi personnellement sanctionné dans des circonstances anormales. » Jean-Michel Aulas – Source : L’Équipe (16/02/2022)

Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel — Longoria

À lire aussi : OM : « Il va falloir montrer autre chose dans le jeu »

Interrogé sur cette rencontre le 20 janvier dernier, Pablo Longoria avait répondu sereinement. Il faut rappeler que le club marseillais a également dû se passer des services de Konrad de la Fuente et de Gerson pour le match face à Lyon.

» La date du match Lyon – OM ? On accepte la décision, c’est la Ligue qui décide de fixer la date. Il place le match le plus près possible, c’est normal pour ne pas fausser la compétition. Il faut bien réfléchir, regardez Lille qui enchaîne. Ce n’est pas habituel de jouer trois matchs en six jours, il faut préserver les joueurs. Je comprends la difficulté de mettre tout le monde d’accord. Aulas ? Chacun peut penser qu’il y a une stratégie… on a suivi les règles pour faire appel. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)