OM : Pas de baisse de niveau pour Ménès !

Pierre Ménès a livré son analyse sur la nouvelle victoire de l’OM à Auxerre ce samedi (0-2). Il loue le très bon début de saison des joueurs de Tudor et leur efficacité dans les moments clés.

L’OM vient d’enchainer une quatrième victoire consécutive en championnat contre Auxerre et est désormais co-leader du championnat de France avec le Paris-Saint-Germain. Pour Pierre Ménès, les marseillais ont su faire le boulot et se montrer tranchant dans les moments importants. Dans Pierrot le Foot, Il explique que l’OM gagne sans être flamboyant. Il loue aussi le très bon début de saison des joueurs d’Igor Tudor et estime que l’équipe est prête pour le premier match de Ligue des Champions ce mardi contre Tottenham.

À LIRE AUSSI : L’OM dans l’obligation de réintégrer Bamba Dieng

» J’ai beaucoup aimé la prestation des marseillais à Auxerre. Tudor avait très logiquement fait tourner son effectif avant le match contre Tottenham mercredi en Ligue des Champions. On n’a pas senti de baisse de niveau côté olympien. Kaboré et Clauss ont été bons dans leurs rôles de pistons. Marseille a rapidement ouvert le score sur un but de Gerson qui a repris un tir sur le poteau d’Under. Sanchez a très bien repris un centre en retrait de Guendouzi pour venir plier l’affaire. Ce n’est pas un match flamboyant mais un match qui a été bien géré par les joueurs de Tudor. Ce match confirme aussi le très bon début de saison de l’OM, qui est à l’heure actuelle coleader avec le Paris-Saint-Germain. » Pierre Ménès – Source : Pierrot le Foot (04/09/2022)

Ligue 1 – J6 : « Une soirée PLM où Marseille, Lyon et Paris ont gagné et ont été bons, c’est rare »https://t.co/98umlzzER0 via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) September 3, 2022

Djellit a déjà hâte de voir l’équipe de Tudor en LDC !

Nabil Djellit est également revenu sur la prestation des olympiens contre Auxerre ce week-end sur son compte Twitter. Il estime que l’OM a parfaitement optimisé un calendrier favorable avant la C1 et se montre impatient de voir les marseillais contre Tottenham.

« Marseille déjà devant. Ünder mal payé. Gerson en profite. Hormis une dinguerie de Balerdi, je ne vois pas comment l’OM peut être mis en danger par Auxerre. L’OM a parfaitement optimisé son calendrier favorable en L1 face à des équipes taillées pour le maintien. C’est de la confiance engrangée avant d’aborder des échéances d’un autre niveau. Ca va être très intéressant de voir cet OM imperméable (3 buts encaissés) en C1.Tudor 16 pts sur 18. Froidement.. » Nabil Djellit – Source : Twitter (03/09/22)

À LIRE AUSSI : J6 Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

Marseille déjà devant. Under mal payé. Gerson en profite. #AJAOM — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 3, 2022