L’OM dans l’obligation de réintégrer Bamba Dieng

Écarté du groupe professionnel par Igor Tudor depuis le début de la saison, Bamba Dieng ne pourra plus être mis de côté aux entraînements. Le règlement de la LFP l’interdit.

Après une dernière journée du mercato à rebondissement et son transfert avorté à l’OGC Nice, Bamba Dieng est finalement retourné à Marseille. Écarté par son entraîneur depuis le début de la saison, la situation de l’international Sénégalais pourrait toutefois évoluer positivement. Alors qu’il s’échauffe avec le groupe et poursuit sa séance seul de son côté avec un préparateur physique depuis le début du mois d’août, le jeune buteur de 22 ans ne pourra plus être laissé de côté aux entraînements.

Tudor doit réintégrer Dieng

Le règlement de la LFP indique qu’à partir du 1er septembre et jusqu’au 30 juin, les clubs ont le devoir de donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition. L’OM devra donc réintégrer son international Sénégalais dans le groupe professionnel ou, à défaut, créer un second groupe d’entraînement composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel.

À LIRE AUSSI : Mercato Ex OM : Poussé vers la sortie par Lille, Lihadji pourrait filer à Saint-Etienne ?

Depuis début août, Bamba Dieng 🇸🇳 s’échauffe avec le groupe puis poursuit la séance à part, seul avec un préparateur physique. Désormais, il ne pourra plus être placardisé puisque c’est interdit par la règlement de la LFP #TeamOM (la provence) pic.twitter.com/xX2aQLZvux — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) September 5, 2022

Si Dieng est encore là dans 15 jours, il jouera — Kemmler

Dans Débat Foot Marseille, le rappeur marseillais Kemmler estimait que s’il restait au club à la fin du mercato estival, Bamba Dieng serait titulaire à la pointe de l’attaque. Le marché des transferts ayant fermé ses portes la semaine dernière, reste maintenant à savoir si Bamba Dieng sera réintégré pour les matchs de championnat et s’il aura la possibilité de faire ses preuves.

À LIRE AUSSI : J6 Ligue 1 : Un seul joueur de l’OM dans le onze type de l’Equipe !

« Il reste 15 jours avant la fin du mercato. Si au terme de ces 15 jours, Bamba Dieng est encore à l’OM, il sera titulaire. C’est une situation qui est très politisée. On sait qu’il y a des problèmes entre l’OM et Diambars mais ça n’explique pas tout. À Marseille, on veut comprendre chaque situation et là dans ce cas précis, on aimerait comprendre ce qui se passe entre Dieng et la direction. Je pense qu’une situation comme ça dans un autre club, cela fait forcément beaucoup moins de bruit. On se doit de comprendre pourquoi un joueur aussi fort n’est pas sur le terrain. Le problème avec Dieng aujourd’hui est plus extra sportif qu’autre. chose. Je comprend que Pablo Longoria ne veuille pas mêler les supporters à tout ça. Quoi qu’il arrive le mercato ferme dans deux semaines. S’ il est encore au club, il doit jouer. » Kemmler – Source : Football Club de Marseille (16/08/2022)