Balerdi sur le départ, Gerson au forcing et Longoria sur une révélation du Mondial… Les 3 infos mercato OM du jour !

Mercato OM: Vers un départ surprise en défense centrale ?

Dans le dur en début de saison, Leonardo Balerdi a réussi à se remettre dans le bain et réaliser une première partie de saison correcte, contrastée par les mauvaises performances des premiers matchs et des excellentes copies rendues plus récemment. Le club profiteraient de sa lancée pour tenter de le vendre à un prix alléchant.

Titulaire depuis le début de saison sous les ordres d’Igor Tudor, Leonardo Balerdi est devenu une pièce inamovible, ou presque, du système de jeu du technicien croate. Aligné soit dans l’axe soit à gauche de cette défense à trois, le défenseur argentin a pris ses aises et est monté en puissance au cours de la saison en réussissant d’excellents matchs notamment contre Paris, Lyon et Tottenham lors du match retour. Cependant, le board marseillais serait enclin à le laisser partir dès cet hiver.

L’OM sonde le marché pour Balerdi

Déjà annoncé sur le départ l’été dernier avec notamment Bologne comme possible destination, Leonardo Balerdi pourrait quitter le navire olympien seulement quelques mois plus tard. Acheté pour environ 8 millions d’euros au Borussia Dortmund, l’argentin a mis du temps à réellement performer mais semble enfin s’être lancé sur une bonne dynamique. Si cet été nous parlions d’offres aux alentours des 8 millions d’euros également, cette fois, Pablo Longoria demanderait 15 millions d’euros pour l’ancien de Boca. Selon les informations du Phocéen, les dirigeants marseillais sonderaient le marché et chercheraient un club à qui proposer les services de l’argentin.

Ce matin, l’agent et père de Gerson a eu une réunion avec les dirigeants de l’Olympique de Marseille pour discuter de la situation de son joueur. Lors de cette entrevue, l’objectif du clan du Brésilien était de convaincre le club de le laisser partir du côté de Flamengo, même si le club auriverde ne peut pas aligner la somme exacte désirée par le board olympien.

Qu’en sera-t-il de l’avenir de Gerson à l’Olympique de Marseille ? Excellent lors de la seconde partie de saison dernière, le milieu de terrain brésilien semblait épanouit sous les ordres de Jorge Sampaoli. Depuis le départ de l’ancien sélectionneur argentin et l’arrivée d’Igor Tudor à la direction de l’équipe, le numéro 8 marseillais est méconnaissable. Le coach croate lui faisait pourtant confiance au début de saison en le positionnant systématiquement dans les trois attaquants. S’il parait évident que ce poste n’est pas celui dans lequel il se sent le plus à l’aise, ce qui laisse à désirer plus que tout reste l’attitude du joueur sur le terrain, beaucoup trop nonchalant et passif alors que ses coéquipiers se démènent pour récupérer le ballon et réussir à se créer des actions. Relégué sur le banc, Gerson a bien fait comprendre au club, juste avant la trêve hivernale, qu’il ne resterait pas au club dans ses conditions et qu’il désirait quitter l’Olympique de Marseille pour s’épanouir ailleurs.

Le Brésilien est retourné dans son pays natal cet hiver pour tenter de retrouver son ancien club, Flamengo. Si le club désire le voir revenir, il semblerait qu’il n’ait pas les fonds nécessaires et demander par l’Olympique de Marseille pour accepter de vendre Gerson. Pablo Longoria reste ferme et refuse de brader l’international auriverde. Gerson est revenu de ses vacances en retard et a refusé de se rendre au stage à Marbella avec le reste du groupe. Pour essayer d’accélérer les choses, une réunion a eu lieu ce matin à Marseille. Marcao, père et agent du joueur a demander aux dirigeants marseillais de faciliter le transfert de son fils vers Flamengo en acceptant une offre financière moins importante. Si Longoria est resté droit dans ses bottes une première fois, reste à voir s’il va changer d’avis durant le mercato hivernal et laisser partir Gerson dans des conditions économiques moins avantageuses pour lui.

Mercato OM: Longoria sur une révélation de la Coupe du Monde ?

En quête d’un milieu de terrain pendant le mercato hivernal, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil d’une révélation de cette Coupe du Monde. Selon L’Equipe, Sofyan Amrabat serait sur les tablettes du board marseillais mais la concurrence serait très rude dans ce dossier.

Pablo Longoria a fait le déplacement au Qatar avant le stage à Marbella et a pu suivre de très près la Coupe du Monde et les performances de nombreux joueurs. Parmi les surprises, le Maroc réalise une excellente compétition. Les coéquipiers d’Amine Harit sont arrivés en quart de finale et cela grâce, en partie, à Sofyan Amrabat.

Concurrence rude dans le dossier Amrabat ?

Selon les informations de L’Equipe, Pablo Longoria serait très intéressé par le profil du milieu de terrain marocain. En fin de contrat en 2024 avec la Fiorentina, Amrabat a disputé 13 matchs de Serie A mais n’a été titulaire que 67% du temps. Véritable plaque tournante de l’équipe marocaine, de nombreux clubs sont intéressés par son profil comme Liverpool, Tottenham et d’autres équipes européennes. Agé de 26 ans, le dossier s’annonce cependant extrêmement compliqué au vu des prétendants présents dans la course. Evalué à 10M d’euros par transfermarkt, la Fiorentina devrait demander une somme plus conséquente pour son international marocain au vu de la Coupe du Monde qu’il réalise.

Annoncé sur le départ depuis quelques mois, Pape Gueye pourrait quitter le club si un offre satisfaisante arrive sur le bureau de Pablo Longoria.