Ben Seghir, Sakho et Rabiot dans le groupe… Les 3 infos OM de ce samedi 28 septembre 2024 !

Comme chaque jour, retrouvez les 3 informations importantes concernant l’Olympique de Marseille. Ce samedi 28 septembre 2024, nous évoquons l’ancienne piste Eliesse Ben Seghir, les propos de Mamadou Sakho concernant Rabiot, et l’arrivé dans le groupe d’Adrien Rabiot.

1- Ce crack de Ligue 1 aurait pu signer à l’OM !

Eliesse Ben Seghir (19 ans) réalise un début de saison particulièrement remarqué avec l’AS Monaco. Le jeune milieu de terrain monégasque a bien failli signer au centre de formation de l’Olympique de Marseille il y a quelques années. En effet les Marseillais s’étaient positionnés très tôt sur l’international marocain. Dans un article retraçant la jeunesse d’Eliesse Ben Seghir, l’Equipe révèle en effet que l’Olympique de Marseille s’était positionné très tôt sur la pépite monégasque. Celui qui compte deux buts sur ce début de saison avait reçu une proposition de l’OM lorsqu’il avait 14 ans pour intégrer le centre de formation, une offre déclinée par sa tante qui s’occupait de lui. « Il était très naïf, Marseille n’était pas faite pour lui », raconte-t-elle. Les Marseillais ont dû se contenter de son grand frère, Selim, signé en 2021. Recruté à Nice, ce dernier n’a pas réussi à s’imposer avec le groupe professionnel olympien. Il n’a participé qu’à deux matchs avec l’OM. Il a finalement été définitivement transféré au Neuchâtel Xamax cet été après avoir participé à la préparation estivale avec Roberto De Zerbi.

2- OM / PSG : « Je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter le maillot de Marseille »

Invité ce vendredi sur le plateau de Canal+ Sport Afrique, Mamadou Sakho, ancien joueur du PSG entre 2007 et 2013, a été interrogé sur le choix d’Adrien Rabiot de signer à l’OM. Le défenseur central parisien n’a pas fait dans la langue de bois :

« Sincèrement, c’est vrai que ça m’a titillé. Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s’ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n’a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l’OM. Je parle en mon nom, » a ainsi confié Mamadou Sakho avant de donner son sentiment sur la rivalité entre le PSG et l’OM : « Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c’était un PSG-Marseille. Maintenant, j’ai l’impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd’hui, le Classico il est mignon. »

3- Rabiot dans le groupe, mais deux grosses incertitudes !

Roberto De Zerbi a annoncé la présence d’Adrien Rabiot dans le groupe de joueurs qui feront le déplacement au stade de la Meinau à l’occasion du match entre l’Olympique de Marseille et le Racing Club de Strasbourg, dimanche soir (20h45). « Oui, Rabiot est dans la liste, mais il commencera le match sur le banc », a précisé l’entraîneur du club phocéen en conférence de presse, cet après-midi. Après la bonne nouvelle arrive la mauvaise : Valentin Rongier et Bamo Meïté ne seront pas présent pour cette sixième journée de Ligue 1. Selon les informations de l’Olympique de Marseille partagées par Le Phocéen, Rongier devra passer des examens médicaux concernant une blessure, inconnue. Meïté, lui, souffre de douleurs au psoas. Ces deux probables absences s’ajoutent évidemment à celles de : Quentin Merlin (cuisse), Ruben Blanco (lésion instable à la cheville gauche), Faris Moumbagna (genou droit) et Leonardo Balerdi (carton rouge).

