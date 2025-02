Benatia met la pression sur une recrue, un taulier OUT et De Zerbi a tranché… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Benatia met la pression sur une recrue, un taulier OUT et De Zerbi a tranché…

OM : Benatia met déjà la pression sur une recrue du mercato d’hiver !

Recruté cet hiver pour une grosse somme, Amine Gouiri a déjà la confiance de Roberto De Zerbi et celle de Medhi Benatia qui a fixé les exigences très hautes.

L’Olympique de Marseille s’est renforcé en attaque avec l’arrivée d’Amine Gouiri. L’international algérien, aussi talentueux soit-il, a eu des hauts et des bas dans ses précédents clubs en Ligue 1. Pour Medhi Benatia, cette inconstance ne sera pas acceptable à l’OM.

« Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets », aurait glissé le directeur sportif au joueur d’après les informations du journal L’Equipe publiées ce dimanche à quelques heures de la rencontre face au SCO Angers.

Medhi Benatia prêche dans le désert

Lors de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jean-Michel Larqué a réagi aux propos de Medhi Benatia concernant l’exigence et la rigueur à l’OM, en déclarant : « C’est trop tard pour la nouvelle génération. Medhi Benatia prêche dans le désert. Mais les jeunes ont des circonstances atténuantes. Ils n’ont plus d’enseignants mais des gens qui se servent d’eux comme des marchandises. Comment se construire comme ça ? ». Cette déclaration souligne la difficulté pour les jeunes joueurs à se développer dans un environnement où l’encadrement est insuffisant et où ils sont souvent considérés comme de simples actifs commerciaux.

Medhi Benatia, directeur du football à l’Olympique de Marseille, a récemment exprimé son souhait d’instaurer une culture d’exigence et de rigueur au sein du club, notamment auprès des jeunes joueurs. Cependant, Jean-Michel Larqué estime que cette initiative arrive trop tard pour la génération actuelle, affirmant que les jeunes manquent de mentors et sont traités davantage comme des marchandises que comme des athlètes en développement.

Cette critique met en lumière un problème plus large dans le football moderne, où la formation et l’éducation des jeunes talents peuvent être négligées au profit de gains financiers rapides. La remarque de Larqué suggère que, sans un encadrement approprié et des mentors dévoués, les jeunes joueurs risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel, tant sur le plan sportif que personnel.

L’approche de Medhi Benatia à l’OM vise à inverser cette tendance en mettant l’accent sur la discipline et la rigueur, des valeurs essentielles pour le développement des jeunes talents. Cependant, comme le souligne Jean-Michel Larqué, il est crucial de reconnaître les défis auxquels ces jeunes sont confrontés et de leur fournir le soutien nécessaire pour réussir, au-delà des simples attentes de performance sur le terrain.

Angers – OM : Un taulier de De Zerbi forfait de dernière minute ! (Bennacer titulaire?)

Selon les informations révélées par L’Équipe, Valentin Rongier ne sera pas du déplacement de l’Olympique de Marseille à Angers, ce dimanche soir (20h45), en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain est forfait en raison d’un problème de santé.

L’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a convoqué un groupe de 21 joueurs pour cette rencontre, mais devra donc composer sans l’ancien Nantais. Une absence qui pourrait peser sur l’équilibre du milieu de terrain phocéen, alors que l’OM cherche à enchaîner une nouvelle victoire en championnat.

En revanche, Mason Greenwood, qui n’avait pas pris part à l’entraînement de vendredi, figure bien dans la liste des joueurs convoqués. Les deux nouvelles recrues hivernales, le latéral bosnien Amar Dedic et le milieu algérien Ismaël Bennacer, font également partie du groupe et pourraient avoir un rôle à jouer dans cette rencontre importante.

Bennacer titulaire contre Angers ?

L’absence de Valentin Rongier pourrait ainsi précipiter les débuts d’Ismaël Bennacer, arrivé ce lundi à Marseille lors du dernier jour du mercato.

Le groupe convoqué par De Zerbi comprend : De Lange, Rulli, Vermot – Balerdi (cap.), Cornelius, Dedic, Garcia, Lirola, Merlin, Murillo, Luiz Felipe – Bennacer, Höjbjerg, Kondogbia, Rabiot, Nadir – Gouiri, Greenwood, Henrique, Maupay, Rowe.

L’OM devra donc faire sans son milieu de terrain expérimenté, mais pourra compter sur ses nouvelles recrues pour tenter d’obtenir un résultat positif face à Angers.

OM : De Zerbi a tranché pour Amine Gouiri !

Dès son arrivée à l’Olympique de Marseille, Amine Gouiri a montré de quoi il était capable face à Lyon au Vélodrome. D’après les informations de L’Equipe, le coach italien Roberto De Zerbi a tranché.

Au poste de numéro 9, l’Olympique de Marseille devrait pouvoir directement faire confiance à Amine Gouiri. Tout juste arrivé, l’attaquant passé par Nice, Lyon et le Stade Rennais, a déjà conquis Roberto De Zerbi qui veut le donner la place de Neal Maupay.

Depuis son arrivée dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille, Mehdi Benatia joue un rôle clé dans l’ambition du club. Son passé de joueur et sa proximité avec les stars du football lui confèrent une véritable légitimité auprès des recrues potentielles.

L’analyste Walid Acherchour, dans l’émission After Foot sur RMC Sport, a souligné cet impact déterminant : « Il a tous les codes avec les joueurs. Le fait qu’il vient d’arrêter sa carrière, il a une proximité avec eux, il a cette légitimité par rapport à son parcours. » Cette connexion directe avec les footballeurs de haut niveau constitue un atout majeur pour l’OM.

Benatia, le Velodrome, De Zerbi et… la Ligue des champions

Au-delà de sa propre influence, Benatia s’inscrit dans une dynamique plus large. « Il arrive à captiver avec un projet, mais ce n’est pas que Mehdi Benatia. C’est aussi grâce au projet de l’OM, au Vélodrome, à Roberto De Zerbi. » Cette synergie entre la direction sportive et l’environnement marseillais attire les joueurs ambitieux, séduits par l’atmosphère unique du Vélodrome et la vision du club.

L’ancien défenseur central pourrait bien faire franchir un cap à l’OM, notamment en matière de recrutement. « Quand on voit ce qu’il arrive à faire sans Ligue des champions, tu te dis qu’avec, cela peut être vraiment intéressant. » Si Marseille parvient à se qualifier pour la prestigieuse compétition européenne, l’influence de Benatia pourrait alors prendre une tout autre dimension et permettre au club de viser encore plus haut.