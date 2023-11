Benatia, quel rôle ? Premières indications sur le mercato de janvier et Sarr visé… Les 3 infos OM de ce jeudi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Benatia arrive mais dans quel rôle ? Des moyens limités sur le mercato et Sarr a déjà des touches ?

Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif

Annoncé depuis plusieurs semaines, Mehdi Benatia est enfin arrivé à l’OM. Mais quel va être exactement le rôle de l’ancien défenseur central ? A priori cela ne sera pas celui de directeur sportif !

Le feuilleton de son arrivée est terminé et il a duré longtemps. Mehdi Benatia est bien arrivé au centre RLD pour prendre ses nouvelles fonctions, mais quelles sont-elles ?

Arrivée de @MedhiBenatia à la Commanderie ce matin, bienvenue à la maison.

FORZA l’OM 💪💙🙏 pic.twitter.com/4gSvmRNaul — titi ( c’est toi le boss) (@Mode55489648) November 23, 2023

Dans un premier temps, Benatia était annoncé comme le prochain directeur sportif pour remplacer Javier Ribalta. Rapidement c’est plus un rôle de DS mais sous la responsabilité du directeur général Stéphane Tessier qui était évoqué. Le statut d’intervenant externe posait tout de même question… Selon l’Equipe, « Benatia aura une mission de consultant, ou de conseiller sportif, selon l’OM. Sous l’égide de Tessier, et en lien avec Longoria, il sera chargé d’épauler Gattuso dans sa gestion du groupe pro, dans un premier temps, et sera dans la délégation pour Strasbourg-OM samedi. »

Javier Ribalta et David Friio ont quitté l’Olympique de Marseille ces dernières semaines. Pablo Longoria est dorénavant seul avec Stéphane Tessier à diriger l’OM et son aspect sportif. Depuis plusieurs semaines, le nom de Mehdi Benatia est cité comme une piste prioritaire. D’abord évoqué par La Provence, c’est Football Club de Marseille qui annonçait que le deal était proche d’être bouclé.

Foot Mercato nous informe ce mercredi que son arrivée est imminente. Il devrait être présent à la Commanderie ce mercredi après-midi afin de rencontrer la direction du club mais toujours pas d’officialisation. La Provence nous informait en ce début de semaine que son arrivée ne serait pas dans le cadre d’un contrat salarié mais plutôt un consultant externe, à l’instar d’un Luis Campos au PSG.

🚨 🔵⚪️ #TeamOM

Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d’entrainement de l’OM. Pas d’officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l’ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l’équipe,… pic.twitter.com/j0c0oxILUA — Sébastien Denis (@sebnonda) November 22, 2023

Le rôle du directeur sportif n’est pas uniquement de recruter. C’est de mettre en place une politique sportive

« Qui a fait le recrutement cette saison ? Longoria, Ribalta, Friio ? Et que va-ton demander à Benatia ? Un vrai rôle de directeur sportif, s’est-il interrogé. Le directeur sportif n’est pas uniquement là pour recruter des joueurs. Il doit également mettre en place une politique sportive. Pour moi, c’est dire l’équipe va jouer de cette façon. On a un tel effectif auquel l’entraîneur doit s’adapter. C’est comme ça dans tous les autres clubs. Par exemple, Barcelone a une identité forte. L’Ajax Amsterdam de même. À la limite, on se fou presque du nom de l’entraîneur. Xavi est quelqu’un de connu mais à l’Ajax ce sont souvent des inconnus qui viennent, mais il y a une telle identité dans le club sur laquelle ils s’adaptent. C’est au directeur sportif de la mettre en place », a affirmé Gilles Castagno.

Mercato OM : Des moyens qui s’annoncent limités

Depuis le début de la saison, on se rend compte qu’il y a des manquements dans l’effectif de l’Olympique de Marseille. Cet hiver, la direction, forte de l’arrivée de Benatia, devrait tenter de rectifier le tir.

D’après le journal L’Equipe qui a publié un article ce jeudi, Mehdi Benatia devrait bien rejoindre l’Olympique de Marseille en tant que conseiller externe. L’ancien joueur ne devrait donc pas être salarié du club mais développera ses idées et ses projets pour l’équipe marseillaise avec la direction déjà en place.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Des possibilités en Angleterre pour cette recrue estivale ?

Son travail débutera selon toutes vraisemblances dans les prochaines semaines avec l’arrivée très rapide du mercato d’hiver qui sera très important pour la suite de la saison de l’Olympique de Marseille. A ce sujet, L’Equipe confirme qu’il s’agira d’un recrutement avec « des moyens qui s’annoncent limités et des contingences (départs à la CAN, blessure de Valentin Rongier, états d’âme de joueurs mis de côté par Gattuso). », avant d’ajouter que « comme son président, féru de transferts, il lui faudra dégoter de bonnes affaires, peut-être sur des joueurs en rupture de banc dans de grands clubs européens. Passé par l’AS Rome, le Bayern Munich ou la Juventus, Benatia, également à l’aise en Turquie ou dans le Golfe, pourra aussi miser sur son sens du relationnel. »

Il va falloir que Longoria lâche beaucoup de choses et qu’il fasse confiance

Pour Jérôme Rothen, la cohabitation entre les deux hommes doit être faite avec de la confiance mais surtout, le président de l’OM doit changer de cap. Pour le consultant de RMC, il doit lui céder des choses dans le domaine sportif. « On va voir la cohabitation avec Pablo Longoria. Pablo Longoria, il est président, mais avant tout, il reste un directeur sportif, il aime manager, il aime s’occuper du sportif. Là, moi je pars du principe que pour ça réussisse, il va falloir qu’il lâche beaucoup de choses et qu’il fasse confiance à Medhi Benatia », a expliqué l’ancien joueur du PSG au micro de RMC.

Sarr a des prétendants ?

L’OM traverse une période très délicate en Ligue 1, affichant un niveau de jeu jugé préoccupant, notamment sur le plan offensif. Le club a beaucoup recruté l’été dernier dans ce secteur mais les attaquants sont pour l’instant décevants. Cela n’empêche pas l’Angleterre de garder un œil seul l’un d’eux…

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, « Les clubs de Premier League surveillent la situation de l’ailier marseillais de 25 ans Ismaïla Sarr. Le club français n’envisage pas de vendre le joueur sénégalais en janvier. » Pour rappel, l’OM a sorti 13M€ pour faire venir l’ancien rennais de Watford. Même si avec 3 buts il est le meilleur buteur du club olympien en Ligue 1, ses débuts sont décevants…

🔥Premier League clubs are monitoring the situation of Marseille’s 25-year-old winger Ismaïla Sarr. 🔵#OM ❌The French club does not plan to sell the Senegalese player in January. 🇸🇳 pic.twitter.com/Zt5bjg2vJ1 — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 22, 2023



Bien que les performances en championnat soient en berne, l’OM trouve un certain réconfort en Ligue Europa, où le club est en tête de sa poule, devançant Brighton, l’AEK et l’Ajax. Cependant, cette performance ne suffit pas à combler les attentes. Gennaro Gattuso, l’entraîneur, refuse de se cacher derrière des scénarios cruels, soulignant que certains joueurs sont actuellement loin de leur pleine forme. La lucidité règne au sein du club qui partage ce constat, reconnaissant un visage décevant et des difficultés pour certains joueurs à s’adapter au niveau attendu.

A lire aussi : OM: Djellit flingue cette recrue « un énorme flop » !

Au moins 2 recrues au mercato de Janvier

Selon les informations de RMC Sport, la préoccupation majeure concerne le secteur offensif, qui souffre d’un terrible manque d’efficacité, de cohésion et d’automatismes. Malgré cette situation, l’état d’esprit et l’investissement physique des joueurs ne sont pas remis en question.

Les décideurs olympiens attendent le mercato hivernal pour pouvoir renforcer l’équipe de Gennaro Gattuso. Selon RMC Sport, si l’état- major de l’OM garde confiance en ses recrues estivales, un ajustement au sein de l’effectif est envisagé durant le mercato hivernal. Deux renforts au minimum sont espérés pour coller au style de l’entraîneur italien qui a récupéré une équipe taillée pour évoluer en 442.

A lire aussi : OM: Affligé par le niveau, Pierre Ménès pointe du doigt le gros problème à Marseille !

Le nombre de recrues dépendra aussi des opportunités de marché, et des possibilités financières, mais il faudra aussi pallier de nombreuses absences pendant la CAN 2024. Une chose est sur, l’OM sera actif lors du prochain mercato hiervanal afin d’apporter des solutions aux nombreux problème de Gennaro Gattuso.