Benatia a une nouvelle piste, une option surprenante relancée ? Un retour et une incertitude face à Rennes ! Les 3 infos OM de ce vendredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce vendredi: Benatia vise une des révélations de Ligue 1 ! L’OM s’agite pour recruter un latéral gauche…. une piste surprenante relancée ? Gattuso confirme un retour et une incertitude face à Rennes !

Mercato OM: Benatia vise une des révélations de Ligue 1!

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille s’activent sur ce mercato pour trouver un latéral droit titulaire. Une nouvelle piste en Ligue 1 est étudiée par le directeur sportif de l’OM Mehdi Benatia.

Le mercato de l’OM est encore loin d’être terminé. Selon les informations de Ouest France, Bradley Locko figure dans la short-list de l’OM au poste de latéral gauche. L’Olympique de Marseille s’est ainsi renseigné sur l’arrière gauche du Stade Brestois. Le club olympien est toujours en quête d’un renfort à ce poste après le départ de Renan Lodi. Recruté pour 500 000 euros en provenance du Stade de Reims, Bradley Locko est l’une des révélations de la première partie de saison de Ligue 1. Il a été sélectionné en équipe de France Espoir par Thierry Henry. Galatasaray serait également sur le coup.

L’OM a déjà recruté l’international suisse Ulisses Garcia à ce même poste. mais les dirigeants marseillais cherchent désormais un titulaire. Le Rennais Adrien Truffert est également ciblé mais cette piste demeure très compliquée.

Mercato: l’OM s’agite pour recruter un latéral gauche…. une piste surprenante relancée ?

L’OM a officialisé le transfert de Renan Lodi en Arabie Saoudite. Si le club olympien a recruté un latéral gauche en Suisse en la personne d’ Ulisses Garcia, un titulaire du poste est activement recherché. Une multitude de noms sont avancés, la preuve que l’OM est très actif sur ce dossier…

Pour remplacer Renan Lodi, la priorité semble être Adrien Truffert, si le joueur semble intéressé par cette idée ce n’est pas le cas de Rennes qui ferme la porte. Du coup, Longoria et Benatia multiplie les pistes. Alors que FootMercato a évoqué le nom du nantais Quentin Merlin (voir ci-dessous), Ouest France parle du latéral de Brest Bradley Locko. Pour l’Equipe, c’est un visage connu à Marseille qui serait visé. En effet, le quotidien sportif explique que « les dirigeants marseillais cherchent un deuxième latéral gauche et songent à un retour de Nuno Tavares, actuellement prêté à Nottingham Forest par Arsenal, après avoir passé la saison dernière à l’OM. (…) Seulement apparu trois fois en Premier League, le Portugais (23 ans) est ouvert à un départ et les Marseillais ont abordé la possibilité d’un retour qui se dessine avec moins de difficultés que les autres pistes. » Prêté la saison dernière par Arsenal, Tavares avait réalisé des débuts tonitruants avant d’être de plus en plus décevant y compris dans son attitude. Un joueur qui laisse un souvenir plus que mitigé mais semble abordable dans le cadre d’un prêt.

Nuno Tavares, solution de facilité ?

Selon FootMercato, l’OM travaille toujours activement sur le dossier Adrien Truffert, cependant Rennes est gourmand et le transfert complexe. Le média précise que le tandem Lognoria / Benatia explore d’autres pistes. « il s’agit de Quentin Merlin, le gaucher du FC Nantes. Très prometteur, ce milieu de terrain de 21 ans reconverti avec succès en latéral gauche est une satisfaction de cette première partie de saison en Ligue 1. (…) Il faudra tout de même débourser une somme supérieure à 12 M€ pour arracher le gaucher sous contrat jusqu’en juin 2026 avec les Canaris. » De plus, FM évoque deux autres options. « l’OM s’active d’ailleurs dans tous les sens puisque deux autres latéraux gauches étrangers sont également dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille. »

Merlin et deux joueurs étrangers pour succéder à Lodi ?

🚨Exclu 🔵⚪️#mercatOM

▪️ piste Adrien Truffert toujours prioritaire à l’OM

▪️ le tandem Benatia-Longoria travaille sur 3 autres pistes

▪️ Quentin Merlin du FC Nantes, titulaire avec les Espoirs de Thierry Henry

▪️ Deux latéraux étrangers dont les noms n’ont pas filtré… pic.twitter.com/ykYsJdR9Ic — Sébastien Denis (@sebnonda) January 18, 2024

OM: Gattuso confirme un retour et une incertitude face à Rennes !

Avant de se déplacer à Rennes en Coupe de France, l’OM a proposé l’habituelle conférence de presse d’avant match au centre RLD ce vendredi. Le coach Gennaro Gattuso a fait le point sur son groupe.

Les internationaux africains sont à la CAN (Ounahi, Harit, Sarr, Ndiaye, Gueye, Simon et Mbemba). Mughe ne peut pas jouer, Rongier est toujours blessé. Gennaro Gattuso a évoqué son groupe. Il peut compter sur le retour de Correa mais par contre devra faire sans Kondogbia. « Il manquait Kondogbia qui n’est pas encore à 100%, on verra demain. Correa est de retour même s’il manque encore de rythme. Garcia est arrivé. Je veux que l’on gagne demain face à Rennes. Le groupe s’est bien repris ! »

Un doute concernant Kondogbia