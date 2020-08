Bernard Tapie : « Même les plus grands ont des faiblesses. Et là, c’est celle du PSG… »

Avant la finale de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern dimanche, le premier et le seul président à avoir remporté cette compétition en France, Bernard Tapie, a donné son sentiment.

L’ancien président de l’OM affiche son envie de voir le PSG s’imposer face au Bayern et ainsi de remporter la Ligue des Champions. Pour autant, Tapie pointe du doigt une des faiblesses de l’équipe parisienne: le repli défensif de ses deux stars Neymar et Mbappé…

il y a un inconvénient avec Neymar et Mbappé – Tapie

« Paris sait qu’il possède des joueurs capables de gestes techniques exceptionnels. Et ces mecs-là doivent chercher à s’amuser. Si Paris joue avec de l’enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui. (…) Le duo Mbappé-Neymar possèdent déjà une expérience énorme doublée de leurs talents de magiciens. Mais il y a un inconvénient avec eux : quand le ballon est perdu, Paris se retrouve à neuf… Parfois, je les vois trottiner dans ces situations. Et là, cela peut devenir compliqué. Même les plus grands ont des faiblesses. Et là, c’est celle du PSG. » Bernard Tapie – source : Le Parisien (21/08/2020)