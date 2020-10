Bixente Lizarazu est plutôt optimiste concernant l’OM !

L’OM va débuter sa campagne de Ligue des Champions ce mercredi face à l’Olympiakos de Mathieu Valbuena. Sur TF1, Bixente Lizarazu a donné son sentiment sur le niveau des olympiens…

Le champion du monde 98 que l’OM devra faire beaucoup mieux en Ligue des Champions mais se montre quand même globalement optimiste. Il estime que l’OM va progresser physiquement, que la défense est solide et que Cuisance peut apporter ce petit plus en terme de créativité. Enfin, Lizarazu attend de voir ce que fera Benedetto quand il aurait plus de ballons…

Je pense que cet OM est pas mal armé — Bixente Lizarazu

« Je pense que cet OM est pas mal armé, mais ce n’est pas vraiment ce qu’on a vu en championnat parce que je trouve que physiquement l’équipe n’était pas bien. Hier c’était mieux, mais face à un Bordeaux très, très, très faible. Je pense que la défense est solide, il manque un peu plus de créativité au milieu de terrain et avec Cuisance j’ai l’impression qu’on en a un peu plus. Et il manque aussi une animation offensive. Il doit aussi jouer son rôle de finisseur, pour l’instant Benedetto ce n’est pas bon du tout depuis le début de la saison, mais il n’est pas servi non plus. »

Bixente Lizarazu – Source: TF1 (18/10/2020)