Bon plan mercato OM : Ilias Akhomach, un jeune ailier pour De Zerbi ?

En pleine période de mercato estivale, l’OM a commencé à sonder le marché des transferts afin d’attirer des premières recrues. Avec l’arrivée de De Zerbi, le FCM vous propose ses bons plans mercato avec Akhomach Ilias.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Avec le début des rumeurs et l’officialisation prochaine de Lilian Brassier, qui devrait être la première recrue de De Zerbi, l’OM doit se remettre au travail. Avec le système de jeu du coach italien, Longoria va devoir recruter des joueurs offensifs, et notamment des ailiers. C’est pourquoi le jeune ailier droit Ilias Akhomach pourrait être une bonne recrue.

FOCUS SUR Ilias Akhomach

Club actuel Villarreal Poste Ailier droit Taille 1m75 Age 20 ans Valeur estimée par Transfermarkt 15M €

Qui est-il ?

Ce joueur de 20ans, à Villareal en ligua espagnol, a été formé à la masia du FC Barcelone. C’est un ailier droit faux pied puis ce qu’il est gaucher mais qui joue des deux pieds malgré tout. Il est sous contrat jusqu’en 2026 et joue pour la sélection du Maroc, malgré plusieurs sélections avec les espoirs espagnols.

Un joueur De Zerbi compatible ?

Notre confrère Hakim Zhouri (@Z_hakos) nous a proposé ce bon plan mercato : « Très technique et rapide il est capable de faire la différence balle au pied. La ou il serait interessant pour le jeu proné par De Zerbi c’est dans sa capacité à jouer rapidement vers un coéquipier sans porter le ballon de manière excessive, tout en sachant prendre des risques dans les phases offensives pour créer un décalage ou une occasion de but. Ilias sait se mettre au service du collectif, le joueur est très mobile et en ce sens se met a disposition de ses coéquipiers pour faire circuler le ballon rapidement pour la aussi créer un décalage par la passe ou par l’espace crée. Dans l’aspect physique c’est un jeune joueur encore en devenir et en ce sens De Zerbi pourrait plus facilement le façonner et à 20ans il à une grosse marge de progression. Le joueur est sous contrat pour 2ans encore et valorisé à hauteur de 15M€ il pourrait partir à moins mais je pense que même à ce tarif pour un jeune de son âge avec son potentiel c’est plutôt correct sachant qu’il à déjà une expérience en ligua et en Europa ligue. Il a récemment joué ses premières minutes de jeu avec la sélection A du Maroc ou le jeu ressemble quelques peu a celui de De Zerbi dans l’utilisation du ballon, les transitions rapide et le jeu sans ballon pour créer des espaces et du mouvement. »

Un ancien de Barcelone

« Le Barca souhaitais le garder mais le joueur à demandé à partir pour avoir plus de temps de jeu et ainsi garantir son évolution tout en sachant que le club catalan a une clause de rachat le concernant… le club Barcelonais souhaite se garder l’opportunité de rapatrier le joueur s’il le souhaite, il fait parti de la classe des Chadi Riad qui a explosé lui aussi lors de cette année de prêt au Betis Séville ou bien d’Ezzalzouli l’an dernier lors de son prêt du coté de Pampelune.

Bref c’est un joueur capable d’apporter de la vitesse et de l’explosivité en étant doté d’une technicité de qualité et aussi une vision du jeu interessante a son âge. L’OM n’a plus l’habitude de miser sur des jeunes à fort potentiel et pourtant c’est sans doute dans cette tranche d’âge qu’il faut aller piocher, surtout sur des très jeune qui ont déjà une certaine expérience… »

