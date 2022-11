Bon plan mercato OM : Máximo Perrone, « agressif à la récupération avec un pied gauche de velours »

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Coupe du monde au Qatar oblige, nous allons vous proposer des joueurs susceptibles d’apporter un plus à cet effectif. Après Bilal El Khannouss, Nino et Alexis Vega, voici Máximo Perrone.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

Pablo Longoria a réalisé un bon mercato estival dans l’ensemble, mais il y a encore des manques dans cet effectif. Même si le président de l’OM a précisé que l’élimination en Coupe d’Europe aurait plus vocation a raccourcir l’effectif, la possible suspension de Pape Gueye pourrait inciter le staff à chercher un milieu défensif de plus.

FOCUS SUR Máximo Perrone Club actuel Vélez Poste Milieu défensif Taille 1m78 Age 19 ans Valeur estimée par Transfermarkt 8.5 M€

Qui est-il ?

Máximo Perrone est un jeune milieu de terrain défensif de 19 ans. Ce gaucher joue dans le championnat argentin au Vélez Sarsfield.

Máximo Perrone, des qualités qui peuvent correspondre à ce que veut Tudor

Notre confrère Pierre Gerbeaud (@PierreGerbeaud), qui travaille pour Lucarne Opposée depuis la Colombie, nous a proposé ce 4e bon plan mercato :

« Ce n’est pas vraiment le profil que cherche Longoria, dans le sens ou s’il veut un taulier, un joueur expérimenté, là c’est plutôt un gamin. Il a 19 ans, c’est un argentin qui joue à Vélez, Máximo Perrone. C’est un milieu, il a des qualités qui peuvent correspondre à ce que veut Tudor, il pourrait s’intégrer cette année et même l’année prochaine. C’est un joueur moderne, bon dans les deux surfaces. C’est un « cinco » à l’argentine, un milieu défensif. Offensivement, son pied gauche c’est du velours, aucun problème pour lui avec le jeu long et le jeu court. Il peut avoir des airs d’un Veretout qui est de plus en plus intégré et à l’aise dans le système de Tudor, Perrone peut orienter le jeu avec de grandes transversales, il trouve des décalage et il lit très bien le jeu. C’est sa première année chez les pros, ils font une demi-finale de Libertadores même s’il n’était pas là face à Flamengo. C’est un joueur que j’aime beaucoup, il est très agressif à la récupération, il aime bien presser, il sort très vite sur les joueurs. C’est un leader, à 19 ans il a déjà été capitaine de Vélez, c’est vraiment un joueur très intéressant. Il a une clause à 8 ou 9M€ et il est annoncé à Newcastle en ce moment. Si tu vend Gerson (voire Gueye), cela peut être une bonne opportunité, il a le profil pour jouer le rôle de doublure voire même d’alternative au milieu derrière Veretout et Rongier. Si tu le recrutes cet hiver, tu lui laisses le temps de s’adapter à la Ligue 1, il est un peu frêle physiquement mais il peut du coup avoir la possibilité de s’étoffer. » Pierre Gerbeaud – source : FCMarseille (21/11/2022)