Bon plan mercato OM : Un jeune latéral droit belge pour janvier

FCMarseille a l’habitude de vous proposer des Bons plans mercato. On profite de cette trêve internationale pour vous « reproposer » un latéral droit dans l’optique de janvier prochain : Alessio Castro-Montes. Le journaliste belge pour Walfoot, Florian Hoolsbeek nous en avait parlé en octobre dans DFM…

Attention, il s’agit d’un « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. A ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour ce mercato.

Focus sur Alessio Castro-Montes

Club actuel La Gantoise Poste latéral droit Taille 1m75 Age 23 ans Valeur Transfermarkt 3 millions d’€

Qui est Alessio Castro-Montes ?

» Il y a une nouvelle mode en Belgique, tout le monde joue à trois derrière avec des latéraux offensifs. J’appelle toujours ça la génération Thomas Meunier (ex PGS). Ce sont des joueurs qui a la base n’étaient pas des arrières latéraux mais plutôt des milieux de terrain ou attaquants que l’on a recasé à ce poste pour pouvoir jouer offensivement. C’est le cas de Thomas Foket (pisté par l’OM) qui était ailier droit chez les jeunes et qui est au Stade de Reims. (…) Il y a un très bon latéral droit en devenir à la Gantoise, il s’appelle Castro-Montes, comme Meunier c’est un ancien numéro 10, il a joué ailier avant de descendre. Il joue à la Gantoise au poste de latéral droit, c’est un bon client comme on dit, il a du foot dans les pieds. »

Florian Hoolsbeek – source : FCMarseille (07/10/2020)

Le chiffre : 17

C’est le nombre de matches disputés par Alessio Castro-Montes avec la Gantoise cette saison toutes compétitions confondues.