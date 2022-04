Bon plan mercato OM : Un marseillais, « l’un des meilleurs en Europe lorsque tu veux aller presser l’adversaire »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille cette semaine sur le plateau de Football Club de Marseille avec l’ancien joueur de l’OM Jean-Charles de Bono et le journaliste du Football Club de Marseille, Mourad Aerts. Un extrait consacré au bon plan mercato de Mourad Aerts qui souhaiterait rapatrier Laurent Abergel, le milieu de terrain de Lorient.

Participant à l’émission Débat Foot Marseille, Mourad Aerts livre selon lui un bon plan pour le mercato estival de l’OM.

En argumentant sur son bon plan mercato, Mourad Aerts explique pourquoi selon lui Laurent Abergel serait un véritable renfort pour l’OM en vue du prochain mercato estival.

C’est un joueur de groupe qui peut être excellent et qui est marseillais et qui va apporter une certaine idée qui a une éthique de travail parce qu’à Lorient quand ils en parlent comme un très bon travailleur. C’est un mec qui va avoir conscience que c’est la chance de sa vie de revenir à l’OM. Moi, j’aimerais beaucoup qu’on aille le chercher, c’est un pur produit de notre centre de formation qui a réussi en allant ailleurs, qui ne va pas te coûter très cher et qui peut être un joueur de groupe un peu comme l’est Jonas Martin à Rennes, il est même supérieur à lui. Il est bon techniquement, dans la pression, il est bon esprit, bon travailleur et il est marseillais, franchement ce serait une bonne pioche. Mourad Aerts – Source : Débat Foot Marseille (21/04/2022)