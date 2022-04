Riolo : « La Ligue des Champions n’est pas pour l’OM »

L’Olympique de Marseille s’est imposé 3-2 face au FC Nantes hier soir au Stade Vélodrome pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Mené à deux reprises, l’OM a su renverser la vapeur et ainsi prendre six points d’avance sur ses concurrents directs. Le consultant de RMC Daniel Riolo a donné son ressenti après la victoire marseillaise dans l’émission After Foot à l’issue de la rencontre.

Hier soir, l’Olympique de Marseille s’est défait du FC Nantes 3-2 dans le cadre de la 33e journée du championnat. Malgré des rebondissements dans le match, l’OM a pris l’ascendant sur son adversaire grâce notamment à un doublé sur penalty de Dimitri Payet et au but victorieux d’Amine Harit bien servi par Gerson. Cette victoire donne de l’air aux Olympiens qui conservent leur deuxième place, mais comptent désormais six points d’avance sur leurs concurrents directs Rennes, Strasbourg, Monaco, à cinq journées de la fin.

Après la victoire de l’OM acquise dans le dernier quart d’heure, Daniel Riolo a lui souligné l’ultra domination des Phocéens.

Si tu obtiens beaucoup de penaltys, c’est que tu es tout le temps en attaque et dans la surface et donc au bout d’un moment ça craque. Tu termines à 76 % de possession, tu as des statistiques qui sont dingues, 16 occasions à 3, 19 tirs à 4, tu écrases ton adversaire qui a malgré tout fait un bon match dans le peu que tu lui as laissé, qui a été 100 % efficace, qui est en plus plutôt une équipe pas mal de notre championnat et tu es désormais 2ème avec six points d’avance. Daniel Riolo – Source : After Foot RMC (20/04/2022)

Je ne crois pas que l’OM soit dimensionné pour la Ligue des Champions – Riolo

Sur le plateau de l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo se positionne en répondant à un auditeur sur une éventuelle qualification de l’OM pour la prochaine Ligue des Champions.

Moi, je veux bien que tu penses à la Ligue des Champions, mais pardonne moi de te dire n’y pense pas trop parce que je ne crois pas que l’OM soit dimensionné pour la Ligue des Champions et ceci dit avec tout le respect et l’admiration que j’ai pour le travail de Longoria et de Sampaoli, je pense que l’OM, c’est niveau Europa Ligue et encore la Conférence Ligue, c’est bien, ne nous emballons pas quand même la Ligue des Champions n’est pas pour l’OM. Daniel Riolo – Source : After Foot RMC (20/04/2022)

Il reste donc cinq journées à l’OM pour consolider sa deuxième place et sa qualification pour la Ligue des Champions et ainsi se mesurer aux meilleures équipes d’Europe la saison prochaine.

