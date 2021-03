Bon Plan Mercato OM : Un polyvalent latéral droit brésilien que connait bien Sampaoli

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste Dominique Baillif, spécialiste du football brésilien, nous propose des joueurs ayant évolué sous les ordres de Jorge Sampaoli au Brésil. Troisiéme proposition, un latéral brésilien : Guga. Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato. Pour le prochain mercato, Jorge Sampaoli pourrait s’inspirer des ses anciennes connaissances. Passé par Santos et l’Atlético Mineiro, le coach Sampaoli pourrait se servir dans ces deux clubs pour renforcer l’OM. Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien, nous livre quelques noms des anciens joueurs coachés par Sampaoli au Brésil. Aujourd’hui, Guga, latéral droit du club de l’Atlético Mineiro.

FOCUS SUR GUGA Club actuel Atletico Mineiro (Brésil) Poste Latéral Droit Taille 1m74 Age 22 ans Valeur Transfermarkt 6M€

GUGA, latéral droit défensif !

« Sous Sampaoli, il est devenu un véritable titulaire à ce poste de latéral droit. Il a été international U23 avec le Brésil. On en a beaucoup parlé en équipe nationale l’an dernier, lorsque l’on se posait des questions pour le poste de latéral droit avec les méformes de Dani Alves et de Danilo qui n’arrive pas à s’imposer (à la Juventus). Il est capable d’évoluer, pour dépanner, au poste de défenseur central. Sampaoli l’a déjà utilisé à ce poste lorsqu’il en avait besoin, mais c’est un vrai latéral droit. Bizarrement, pour un défenseur droit brésilien, il brille plus défensivement qu’offensivement, même si offensivement il montre des choses intéressantes. » Dominique Baillif – source : Footballcubdemarseille.fr (26/03/2021)