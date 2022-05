Bon plan mercato OM: Une pépite galloise à un prix abordable…

Rendez-vous récurrent sur FCMarseille, on vous propose quelques bons plans mercato. Le journaliste , Florian Holsbeek, spécialiste du football belge, nous propose des joueurs du championnat de Jupiler Pro League. Cette semaine, un attaquant gallois qui évolue au Cercle de Bruges : Rabbi Matondo. Un joueur performant à bas prix qui pourrait intéresser Pablo Longoria.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

La saison 2021/2022 est plutôt une réussite jusque là pour les olympiens malgré la perte de la deuxième place. Encore en lice pour terminer dans les trois premiers et se qualifier pour la Ligue des Champions, la fin de saison pourrait s’avérer décisive. En cas de podium, le mercato devrait être assez chaud et Pablo Longoria devra redoubler d’efforts pour satisfaire son coach dans sa demande de renforts. Et parmi les postes prioritaires, on retrouve le poste d’ailier droit/ attaquant polyvalent. Malgré le début d’année encourageant de Konrad De La Fuente, le joueur formé au Barca a vite montré ses limites et ni Luis Henrique ni d’autres solutions alternatives n’ont donné pleinement satisfaction à Jorge Sampaoli. Si Dimitri Payet a souvent dépanné à ce poste au cours de la saison, il semble bien plus à l’aise et précieux sur un côté. Il parait évident que Pablo Longoria tentera de faire quelque chose à ce poste durant le prochain mercato. Aujourd’hui, Florian Holsbeek, spécialiste du championnat belge, nous propose Rabbi Matondo, international gallois et titulaire au Cercle de Bruges où il est prêté, le joueur formé à Manchester City constitue une belle opportunité.

Focus sur Matondo !

Club actuel Cercle de Bruges (Belgique) Poste Attaquant gauche – Attaquant Taille 1m75 Age 21 ans Valeur Transfermarkt 5 M€

Un joueur beaucoup trop fort pour la Belgique !

« C’est un attaquant qui joue la plupart du temps sur le côté gauche, il appartient à Schalke 04, il a été formé à Manchester City, après il s’est un peu perdu, il est allé à Schalke on sait pas pourquoi. Il a été prêté à Stoke puis maintenant, il est prêté au cercle de Bruges et pour la Belgique c’est beaucoup trop fort, il joue dans une équipe qui marque très peu, il a marqué 10 buts cette saison, il est quand même énorme et c’est vraiment un bon joueur. Il a été pris pour la première fois avec la sélection galloise ici pour les barrages, c’est un petit ailier gauche et droite, il a les deux pieds, qui aime rentrer fort dans l’axe, qui a de la vitesse, qui sait contrôler. Après voilà, il a que 21 ans, il pas beaucoup joué en équipe première donc niveau post formation, il a encore un petit peu à apprendre pour devenir un joueur un peu plus complet et un peu plus concret. C’est une très très bonne pioche, certains clubs se sont déjà un peu penchés dessus, d’après ce que je sais, Schalke demanderait entre 4 et 6 millions pour lui. » Florian Holsbeek – Source: Football Club Marseille (07/04/2022)

