Bon plan Mercato OM : « Si il vient c’est le meilleur joueur de l’effectif »

Extrait de l’émission l’Apéro Mercato de ce jeudi avec nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol.

A lire aussi : « Zidane n’est pas honnête, il ment aux gens et aux passionnés de l’OM »

Nos intervenants nous donnent leur bon plan mercato respectif pour l’Olympique de Marseille. Benjamin Courmes cite de nouveau le montpelliérain Téji Savanier.

« Mon bon plan mercato, c’est Teji Savanier. C’est le premier joueur qu’il faut qu’on recrute. Il faut recruter les meilleurs de chaque club. Moi je veux faire comme avant. Les vieilles bonnes recettes de grand-mère.

Je veux un vrai joueur de foot, un vrai joueur de foot à l’ancienne. Mais tu le mets à côté d’un nouveau joueur de foot FIFA 2024, en fait y’a pas photo, car le mec il sait tout faire. Est ce que dans cette équipe-là, on a un vrai joueur de foot à l’OM, là, aujourd’hui, un mec solide ? Moi je te dis Savanier aujourd’hui, tu le mets à l’OM, c’est le meilleur joueur du club. Il faut faire comme avant, quand on allait prendre le meilleur joueur de Montpellier, Lille et du Mans… Après c’est sûr que le marché a évolué et qu’aujourd’hui, ces joueurs-là, ils valent beaucoup plus cher qu’avant… », a déclaré le journaliste de FCM Benjamin Courmes



A lire aussi : Un joueur de Ligue 1 visé et deux recrues 2022 sur le départ… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !