Bon plan mercato OM : une révélation Uruguayenne pour renforcer le milieu !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Tandis que l’effectif olympien a repris l’entraînement aujourd’hui, il devrait encore connaître beaucoup de changement. Avec les probables départs de Veretout et Kondogbia, l’OM va devoir recruter dans ce secteur. Le FCM vous propose son bon plan mercato.

L’OM de De Zerbi a commencé sa préparation aujourd’hui ! Attendu depuis des semaines dans le Sud de la France, l’entraîneur italien effectue ses premiers pas en tant que nouveau coach du club. Après l’arrivée de Koné et Brassier, l’OM va devoir continuer de renforcer son effectif. Facundo Bernal, milieu défensif Uruguayen, pourrait constituer une bonne pioche pour l’équipe.

Attention, il s’agit de « Bon Plan Mercato » proposé par la rédaction de Football Club de Marseille. À ce jour, il ne s’agit pas d’une piste actuelle de l’OM pour le prochain mercato.

A lire aussi : OM : nouveau record du nombre d’abonnés ?

Un milieu défensif solide

Milieu défensif de 21 ans, Facundo Bernal évolue actuellement avec le club de Defensord Sporting Club, en première division Uruguayenne. Il a disputé 20 matchs pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives cette saison, et s’est révélé à son poste. Selon Transfermarktn, le joueur est évalué à 1,5 millions d’euros.

A lire aussi : Mercato OM : Un nouveau départ pour quasiment 24M€ ?

Une révélation du Torneo

📊🌟 Facundo Bernal entre TODOS los ‘5’ de la Primera División de Uruguay 2024: ➔ 1º en pases acertados/90′ [40.6]

➔ 1º en pases progresivos/90′ [10.1]

➔ 1º en pases largos precisos/90′ [4.1]

➔ 1º en longitud media de pase [22.2 m]

➔ 2º en intercepciones/90′ [6.3]

➔ 2º en… pic.twitter.com/An8hbqYq5y — FutbolScan (@futbolscan) May 12, 2024

Olivier Gotteland, agent de joueur basé à Buenos Aires, nous en dit plus :

C’est un joueur qui a totalement explosé lors du dernier Torneo (championnat). Bielsa l’a dans ses petits papiers mais ne l’a finalement pas retenu pour la Copa Amercica. Ce qui est d’ailleurs logique au vu du nom des joueurs de la sélection uruguayenne à son poste. Il n’est qu’au début de sa carrière et va encore monter en puissance et prendre de l’expérience. Ses principales qualités sont son physique, il fait 1m87, qui a l’avantage à la récupération et au pressing. Ses relances sont aussi un atout et facilitent les phases de transition. Ses défauts sont eux dus à son manque d’expérience au très haut niveau et sa qualité première physique qui ne va peut-être pas en faire un des joueurs les plus rapides. C’est donc un milieu défensif à surveiller surtout que son prix est aux alentours des 3 millions d’euros.