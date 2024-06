Bon Plan Mercato : « Si ça joue bien ça va être la folie avec lui »

Nouvel extrait de l’émission l’Apéro Mercato de ce jeudi consacré aux bon plans mercato de nos journalistes Benjamin Courmes et Nicolas Filhol.

A lire aussi : « Zidane n’est pas honnête, il ment aux gens et aux passionnés de l’OM »

Nos intervenants nous donnent leur bon plan mercato respectif pour l’Olympique de Marseille. Nicolas Filhol cite de nouveau le coach italien Roberto De Zerbi.

« Je pense que financièrement c’est compliqué parce qu’il attendait un gros contrat, mais il a dit qu’il avait été intéressé quand l’OM l’avait contacté avant Igor Tudor, c’est De Zerbi qui est sans club. On le voyait aller dans un grand club anglais ou à la Juve. Mais tous ces clubs là ont pris des coaches, et lui n’est plus à Brighton. Donc franchement je ferais All In sur De Zerbi. Quand tu n’as pas de gros club qui joue la Ligue des champions, est-ce que l’OM n’est pas un beau projet ? Il s’est peut-être vu trop grand pour Brighton. Le fait qu’il ne trouve pas de club à la hauteur de son ambition, est ce que ça ne le remet pas un peu en place ? Ici il y a un gros public, si ça joue bien ça va être la folie, il sait faire progresser les jeunes. Il sait s’adapter comme à Sassuolo où il n’avait pas non plus de gros moyens financiers. », a déclaré le journaliste de FCM, Nicolas Filhol



A lire aussi : Un joueur de Ligue 1 visé et deux recrues 2022 sur le départ… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !