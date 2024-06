Un joueur de Ligue 1 visé et deux recrues 2022 sur le départ… Les 3 infos mercato OM de ce jeudi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

Le mercato olympien ne devrait pas débuter avant la signature du nouvel entraineur. Plusieurs rumeurs commencent déjà à circuler. Le défenseur central du Stade Brestois serait notamment visé et aurait comme second avantage de plaire à Conceicao !

Selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio, « Brest demande entre le 12 et 15 millions d’euros pour Brassier. L’Olympique de Marseille veut recruter le défenseur d’autant que Sergio Conceicao est un grand admirateur de Brassier, qu’il souhaitait recruter à Porto en janvier dernier. » Si ce dernier avait refusé les approches de Porto, il serait bien plus ouvert à un départ vers Marseille. En Italie, Bologne, la Fiorentina et la Juventus sont aussi intéressés…

Lilian Brassier (24 ans) aurait reçu une offre de l’Olympique de Marseille. Selon le média italien TMW, le défenseur central est très apprécié par le club marseillais, qui a montré un vif intérêt. Sa valorisation à Brest est estimée entre 10 et 12 millions d’euros.

Par ailleurs, plusieurs équipes italiennes s’intéressent également à Brassier. Milan l’a suivi cet hiver, bien que ce ne soit pas une option viable pour Ibrahimovic, tandis que Turin a pris des renseignements. Ces derniers jours, Bologne a également manifesté un intérêt marqué pour le joueur.

En France l’AS Monaco est également sur le coup.

L’OM cherche activement un entraineur et espère avoir une réponse postive de Sergio Conceicao cette semaine. En attendant, la direction doit faire baisser sa masse salariale et pourrait pousser dehors un des capitaines de la saison dernière.

Selon Ignazio Genuardi, Samuel Gigot ne ferait pas partie des plans pour la saison prochaine même si l’on ne connait pas encore le nom du prochain entraineur. « Malgré un contrat juin jusqu’en 2025, Gigot ne rentre plus dans les plans de l’OM. Alors que son nom a notamment été glissé sur le marché turc (Trabzonspor), le Brestois Brassier plaît fortement pour la suite côté phocéen (Milan et Bologne très intéressés en Italie). » A suivre…

En conférence de presse, Samuel Gigot a été interrogé sur le niveau de Balerdi et le retour de Clauss en compétition avec l’OM. « Balerdi a passé un cap cette année. Je suis très fier et content pour lui, il le mérite. Il a énormément progressé mentalement et physiquement. Il a pris de la masse. Techniquement, il est au dessus. Il est à un niveau très élevé. C’est vraiment beau. (…) On est tous content pour Clauss et pour son but. On est très content de son retour contre Nice. »

Depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Marcelino a rejoint Villarreal. Après avoir chipé Pape Gueye qui devrait le rejoindre prochainement, le coach espagnol aimerait récupérer Ruben Blanco d’après Fabrizio Romano.

Marcelino n’a pas oublié certains de ses éléments à l‘Olympique de Marseille ! Après un passage éclair, il a rejoint Villarreal avec qui il a affronté l’OM en Europa League. Le coach espagnol a coché le nom de Pape Gueye qu’il souhaiterait faire signer librement. L’entraîneur serait aussi intéressé par le deuxième gardien marseillais : Ruben Blanco.

En effet, comme l’explique Fabrizio Romano ce jeudi, le portier espagnol intéresse Villarreal. Des discussions auraient été entamées entre le club de Liga et l’Olympique de Marseille pour un transfert. A voir si la direction marseillaise accepte de le laisser filer et fera monter d’un cran le jeune Simon dans la hiérarchie.

🟡🧤 Understand Villarreal are interested in Ruben Blanco as potential new goalkeeper with talks to follow with Olympique Marseille.

Blanco, appreciated by Marcelino and potential target for Villarreal. pic.twitter.com/JyITXFcsYE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 6, 2024