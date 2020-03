Bonne nouvelle pour le FPF? Les excuses de L’Equipe auprès de Bouna Sarr, la date de la fin de L1 fixée? Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos marquantes de la journée ! Au menu aujourd’hui : une bonne nouvelle pour le FPF, les excuses de l’Equipe auprès de Sarr et la date de l’arrêt de la L1 fixée !

Ligue 1 – Coronavirus : La date de fin de championnat déjà fixée?

Suspendu depuis plus d’une semaine pour éviter la propagation du coronavirus, la Ligue 1 devrait reprendre et se terminer le 31 août révèle L’Equipe.

Ce samedi 21 mars, le journal L’Equipe a publié un article dévoilant les plans de la LFP concernant la suite des événements en Ligue 1. Le championnat français étant suspendu pour éviter la propagation du coronavirus devrait tout de même se terminer.

FIN DE LA L1 LE 31 AOUT?

L’idée d’une saison blanche ne serait pas envisagée… La Ligue souhaiterait reprendre le championnat et aurait fixé la date du 31 août pour la fin de ce dernier. En effet, les présidents de clubs se sont réunis en visioconférence pour évoquer la question. La possibilité de terminer le championnat le 30 juin ou le 31 juillet a également été évoquée mais au vu de la situation en France, il paraît compliqué de finaliser si tôt la Ligue 1.

L’UEFA songe quant à lui à raccourcir les derniers tours de la Ligue des Champions pour faciliter la fin des championnats. Noël Le Graët aurait insisté sur le fait qu’une saison blanche n’est pas du tout étudiée, comme pour lancer une pic aux propositions de Jean-Michel Aulas selon L’Equipe. Pour les joueurs en fin de contrat, le quotidien sportif explique qu’il pourrait y avoir « un gentlemen’s agreement entre les joueurs concernés et leurs clubs respectifs pour étirer les contrats d’un ou deux mois, soit les joueurs refusent de « prolonger » se verraient empêcher d’évoluer sous leurs nouvelles couleurs

OM : L’Equipe présente ses excuses auprès de Bouna Sarr !

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a souhaité présenter ses excuses auprès de Bouna Sarr. Le quotidien sportif affirmait hier (vendredi) que le latéral droit de l’OM était en Guinée !

Ce vendredi, le journal L’Equipe avait publié un article en affirmant que Bouna Sarr, joueur de l’Olympique de Marseille, avait quitté la France pour le confinement.

Le quotidien sportif expliquait que le défenseur avait rejoint sa famille en Guinée, pays moins touché par le Coronavirus. Le nouveau protégé d’André Villas-Boas avait démenti immédiatement cette information sur son compte Instagram avec cette vidéo !

Toutes nos excuses à l’intéressé — L’EQUIPE

Ce samedi 21 mars 2020, le journal L’Equipe a tenu à présenter ses excuses auprès de l’ancien joueur du FC Metz qui est bel et bien à Marseille.

« ERRATUM – Contrairement à ce que nous indiquions dans notre édition d’hier, Bouna Sarr n’est pas parti en Guinée. Le Marseillais d’entretient dans sa villa depuis le début du confinement. Toutes nos excuses à l’intéressé »

Fair play financier : Enfin une bonne nouvelle pour l’OM?

Selon les informations relayées par la Gazzetta Dello Sport en Italie, l’UEFA songe à suspendre les sanctions du fair play financier pour un an dû à l’épidémie du coronavirus.

En difficulté financière, l’Olympique de Marseille est surveillé de très près par les instances européennes. Le fair play financier réclamait au club de vendre pour, au minimum, 30 millions d’euros avant le 30 juin 2020 pour rentrer dans les clous et éviter toutes sanctions.

LE FPF SUSPENDU POUR UN AN?

Sur son site internet, le média italien la Gazzetta Dello Sport a annoncé que l’UEFA songeait à suspendre le système de réglementation des transferts pour au moins un an.

Cette proposition intervient évidemment à cause de l’épidémie du coronavirus qui a mis le monde du football à l’arrêt depuis plus d’une semaine. Cette nouvelle pourrait permettre à l’OM de conserver ses joueurs pour la saison prochaine et de prendre un peu plus de temps pour remettre les finances du club dans le vert.