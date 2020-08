Vente OM : Boudjellal tacle le clan Ajroudi, Lopez très proche de Séville, un club de Série A ne cache pas Thauvin… Les 3 Infos du jour

Mourad Boudjellal quitte le projet de rachat, Maxime Lopez d’accord avec Séville, et Florian Thauvin priorité d’un club de Serie A… Voici les 3 infos de ce vendredi 14 août.

VENTE OM : MOURAD BOUDJELLAL SE DÉSOLIDARISE ET DÉZINGUE AJROUDI

Avec son franc parler habituel, Mourad Boudjellal a détruit le projet de rachat du club de Mohamed Ayachi Ajroudi. Et il a tenu à s’en désolidariser

« cela devient indécent, donc je me désolidarise »

« Cela devient indécent, donc je me désolidarise de cette manière de communiquer quoi que cela me coûte. C’est à dire que si demain cela se fait, et bien cela se fera sans moi, ce n’est pas grave. Mais moi je n’ai pas pour habitude d’avoir ce genre d’attitude. Le communiqué d’hier est grotesque. Je tiens à dire que je n’ai pas participé à tout ce qui s’est dit depuis un mois, je me suis mis en retrait comme je l’avais dis. Je trouve honteux tous ces communiqués qui sont sortis. J’ai découvert le communiqué de l’ultimatum dans la presse aussi, je trouve que c’est une connerie. Si quelqu’un vous dit qu’il ne veut pas vendre sa maison, vous lui faites une offre avec un ultimatum, c’est n’importe quoi. Ce sont des gens qui ne connaissent rien du tout au monde du sport et qui sont passés à côté. La banque Wingate je ne la connaissais pas mais là c’est plutôt la banque Watergate. C’est en train de tout foutre en l’air. C’est vraiment dommage. Si Monsieur Ajroudi a décidé de travailler avec ces gens-là et continue, cela sera sans moi. »

Mourad Boudjellal – Source : RMC Sport

Mercato OM : maxime lopez d’accord avec séville.

Convoité depuis un moment par le FC Séville, Maxime Lopez s’est mis d’accord sur un contrat de 5 ans avec le club andalou. Si cet accord augmente ses chances de partir… Un transfert officiel est encore loin !

L’OM VEUT 12 MILLIONS D’€

Comme nous l’apprend Estadio Deportivo, l’OM attend 12 millions d’€ pour relâcher le minot, sous contrat jusqu’à fin 2021. Une somme trop élevée pour le FC Séville, qui en propose 8. Les positions des 2 clubs sont encore éloignées, mais le temps joue en faveur des Blanquirrojos. En cas d’échec lors de ce mercato estival, ils pourront revenir à la charge en janvier… Et cette fois ci sans payer.

Mercato om : Florian thauvin priorité d’un club de série a

Dans son édition du jour, la Gazzetta Dello Sport confirme l’intérêt de l’Atalanta Bergame pour Florian Thauvin. L’attaquant de l’OM serait même la priorité du club italien au poste d’attaquant.

Et si Florian Thauvin rebondissait en Serie A ? En tout cas, le champion du monde semble avoir une réelle touche du côté de l’Atalanta Bergame. Le média italien nous informe que le numéro 26 à l’OM ferait partie, avec Jérémie Boga notamment, d’une liste de joueurs suivis par le club. Gian Piero Gasperini aurait même fait du Marseillais une priorité. De plus, l’arrivée du nouveau « head of football », Pablo Longoria, à l’OM, pourrait simplifier la transaction, au vu de son passage à la Dea, entre 2010 et 2013. À un an de la fin de son contrat (juin 2021), Florian Thauvin aura le choix de décider librement où il jouera, d’ici le mois de janvier prochain, comme le règlement l’autorise.

« florian est un actif en plus »

Comme l’a expliqué Pablo Longoria, la présence de Thauvin cette année est un actif en plus pour le club. En fin de contrat dans 1 an, ce mercato est sans doute la dernière fenêtre de tir pour le club d’obtenir une indemnité de transfert pour Thauvin.