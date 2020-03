Bouna Sarr pisté par deux cadors européens, l’Euro décalé et l’opération de Sakai… Les 3 infos OM de ce mardi !

Dortmund et Séville suivent Sarr, l’Euro 2020 décalé et Hiroki Sakai opéré… Les 3 infos OM de ce mardi !

Mercato OM : BOUNA SARR suivi de près par deux gros clubs étrangers

Bouna Sarr est cette saison l’un des hommes de base de cet OM version André Villas-Boas. L’ancien messin serait d’ailleurs très courtisé à l’étrangers en vu du prochain Mercato estival.

Récemment, André Villas Boas se montré très satisfait de Bouna Sarr . A tel point que le technicien portugais l’imagine comme l’un des futurs capitaines de l’OM la saison prochaine :

« J’étais très content de lui donner le brassard de capitaine, l’autre jour, parce que je le considère comme un leader. Il reste le joueur le plus utilisé cette saison, que ce soit comme ailier ou latéral. Nous avons une très bonne relation, une relation d’une grande franchise. Je l’apprécie beaucoup. Son travail est irréprochable, il s’entraîne bien. C’est un mec charismatique, très apprécié du vestiaire. Je pense qu’il peut prendre encore une autre importance au sein du vestiaire d’ici à la fin de la saison et qu’il peut être capitaine la saison prochaine. »

Dortmund et Séville sur le coup

Les performances du milieux offensif reconverti au poste de latéral droit ne sont pas passée inaperçu à l’étranger. Bouna Sarr serait ainsi courtisé par plusieurs clubs et non des moindres. Selon France Football, il serait suivi de très près par le Borussia Dortmund et le FC Séville.

La côte de l’olympien est estimé à environ 8 millions d’euros par le site Transfermarkt. L’OM aura besoin de vendre plusieurs joueurs afin de ne pas être sanctionné durement par le Fair Play financier.

OM : Sakai profite de la pause obligatoire liée au Coronavirus pour se faire opérer !

Le championnat de France et la majorités des compétitions européennes sont suspendis afin d’endiguer l’expansion du Coronavirus. Une pause dont va profiter Hiroki Sakai pour soigner un problème récurent à sa cheville…

Plus en difficulté cette saison, l’international japonais souffre de la cheville gauche. Hiroki Sakai et l’OM ont donc décidé de profiter de ce repos forcé pour régler ce problème via une opération chirurgical. En effet, selon la Provence, « le club va profiter de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus pour faire opérer Hiroki Sakai. Moins tranchant depuis quelque temps, le latéral droit souffre de la cheville gauche. »

Sakai opéré de la cheville et absent 2 mois

Sakai avait déjà manqué plusieurs match à vaise de cette douleur, son indisponibilité est évalué à deux mois. Une hypothétique reprise de la Ligue n’est pas fixée si cette saison 2019/2020 se termine un jour…

[OFFICIEL] L’UEFA a tranché : l’Euro ne se jouera pas en 2020 !

L’UEFA était en réunion ce mardi afin de trouver des solutions concernant l’Euro 2020 et les comptitions Européennes. Sans surprise, l’instance a décidé de reporter l’Euro d’un an…

C’est officiel, l’UEFA a décidé de reporter l’Euro 2020, qui devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet 2020. Ce mardi, l’instance européenne du football a pris la décision de reporter la compétition à l’été 2021. L’épreuve aura lieu du 11 juin au 11 juillet 2021. Autre décision, la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont suspendues jusqu’à nouvel ordre et surtout quand la pandémie du Coronavirus le permettra…

Cette décision sage et pragmatique de l’UEFA — Le Graët

Le président de FFF, a réagi suite à cette annonce ce mardi 17 mars par l’UEFA du report de l’Euro 2020.

« La Fédération Française de Football soutient pleinement la décision de l’UEFA de reporter l’Euro 2020 du 11 juin au 11 juillet 2021 et d’adapter les formats des compétitions européennes en conséquence. Les matches internationaux prévus en mars, dont les deux matches de l’Équipe de France du 27 et 31 mars au Stade de France, seraient ainsi logiquement reportés en juin. Cette décision sage et pragmatique de l’UEFA permet de s’inscrire pleinement dans l’urgence et la priorité de l’action collective pour lutter contre le coronavirus tout en permettant d’envisager de terminer les championnats nationaux professionnels et amateurs qui pourraient se prolonger jusqu’en juin. Toutes les options seront étudiées afin d’être réactifs lorsque la reprise des activités sera possible. La seule préoccupation de la FFF est de prendre les meilleures décisions, en associant l’ensemble des acteurs du football, pour respecter au mieux l’équité sportive et limiter l’impact de cette crise. Le monde du football doit être solidaire, responsable et exemplaire. » Noël Le Graët – source : FFF