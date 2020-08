Brest – OM : « Ils ont été très réalistes, et pas nous »

Gaëtan Charbonnier, l’attaquant du Stade Brestois, est revenu en conférence de presse sur la défaite des siens face à l’OM (3-2). Selon lui, les coéquipiers de Florian Thauvin ont fait preuve de plus de réalisme.

Gaëtan Charbonnier a été très en vu lors de l’affiche de Ligue 1 d’hier soir, opposant Brest à l’OM. Sur le front de l’attaque, le numéro 9 du SB29 a multiplié les occasions, pour une conclusion, au bout du temps règlementaire (89e, 2-3). Un manque de réalisme qui a coûté cher aux Brestois selon lui.

Le réalisme a fait la différence hier — CHARBONNIER

« Contre des équipes comme ça, que voulez-vous que je vous dise… Ils ont été très réalistes, et pas nous. Ce ballon (de but à la 66e, ndlr), oui, je vais en rêver, mais au ralenti on voit que Mandanda la touche un peu au passage, je ne la reprends pas comme je veux, c’est comme ça… On a montré une belle image, le visage qu’on doit montrer à domicile, partout, et tous les week-ends. On est une équipe qui ne sait pas subir, il nous faut aller de l’avant, presser, montrer qu’on a envie… »

Gaëtan Charbonnier – Source : Conférence de presse 30/08/20