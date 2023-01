Mercato OM : Gros rebondissement dans le dossier Thuram !

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille depuis quelques semaines, l’international français Marcus Thuram pourrait finalement rester jusqu’à la fin de son contrat au Borussia Mönchengladbach.



Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram était annoncé sur le départ lors du mercato hivernal. Plusieurs clubs souhaitent le récupérer à commencer par le Bayern Munich, l’Inter Milan et l’Olympique de Marseille. Selon la Gazzetta dello Sport, le Borussia serait prêt à le laisser partir pour 10 M€.

ℹ️ Libre en juin prochain, Marcus Thuram 🇫🇷 va être vendu cet hiver par le Borussia Mönchengladbach 🇩🇪 pour 10M€ selon La Gazzetta dello Sport 🗞. L’#OM mais aussi le Bayern Munich 🇩🇪 et l’Inter Milan 🇮🇹 sont intéressés. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/K2XLivEaP8 — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 20, 2022

La donne a visiblement changé récemment du côté du Borussia et du joueur. En effet, selon les informations de Bild l’international français pourrait finalement aller au bout de son contrat et partir libre en fin de saison. «Il faut toujours peser ce que serait le rendement financier et quel est le rendement sportif des joueurs» a indiqué Roland Virkus le directeur sportif. l’actuel 5e de Budesliga serait donc disposé à faire une croix sur un transfert et une rentrée d’argent lors du mercato hivernal pour privilégier l’aspect sportif

Courtisé par une flopée de formations européennes, M.#Thuram pourrait attendre l’été prochain pour faire ses valises, mais une surprise n’est pas à exclure dès cet hiver. Selon certaines indiscrétions, #Tottenham pourrait tenter le coup lors du mois de janvier. #Mercato — Ignazio Genuardi (@IgnazioGenuardi) November 30, 2022

Dans l’émission Débat Foot Marseille fin novembre, Nicolas Filhol évalue la faisabilité de ce transfert.

« Thuram moi je le prendrai les yeux fermés, on le voulait déjà avant qu’il parte en Allemagne et clairement son père ne veut pas qu’il vienne à Marseille, pour lui ça va être trop compliqué. Il a réussi en Allemagne et je pense que son objectif maintenant c’est d’aller dans un meilleur club allemand. Si le Bayern lui ouvre la porte par exemple… Il y a déjà des représentants de l’Inter Milan qui sont au Qatar pour le récupérer. Il y a déjà des gros clubs qui se positionnent, moi je pense que l’OM est hors-jeu sur ce dossier. Il a très bien débuté quand il est arrivé à Monchengladbach, il a eu un creux la saison dernière et cette saison il est reparti. Il joue en pointe maintenant. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 21/11/2022