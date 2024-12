ça bouge pour Brassier ! Un gros chèque à venir ? ça s’accélère pour MBemba… Les 3 infos mercato OM du jour

Retrouvez dans cet articles les 3 informations sur le mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 29 décembre 2024.

1- Une nouvelle porte de sortie interessante pour Mbemba !

En quête de renforts pour sa défense, Leicester City a inscrit Chancel Mbemba parmi ses priorités pour le mercato hivernal. Le défenseur de 30 ans, qui connaît bien le championnat anglais, pourrait retrouver la Premier League, offrant à l’OM une chance d’alléger sa masse salariale et de tourner la page sur une situation devenue pesante.

L’Olympique de Marseille va peut-être enfin tourner la page Chancel Mbemba après plusieurs mois de conflits. Ecarté du groupe professionnel depuis cet été et alors que des clubs français comme Rennes et Nantes ont tenté leur chance sans succès, une opportunité se dessine en Premier League, où Leicester City s’intéresse de près au défenseur congolais. C’est ce que révèle le site africafoot.com

Le 18e de Premier League est en effet à la recherche d’un renfort en défense centrale et cible Chancel Mbemba pour venir renforcer son effectif. Connaissant bien le championnat anglais, où il a évolué avec Newcastle de 2015 à 2018, Mbemba pourrait renforcer une défense en difficulté. Le club anglais a inscrit son nom parmi ses priorités pour le mercato hivernal.

Sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025, l’ancien joueur de Porto est un salaire important de l’effectif olympien. Soucieux de réduire sa masse salariale, les dirigeants marseillais souhaitent se séparer de ce fardeau financier mais espère aussi récupérer au passe une indemnité de transfert autour de 2-3 millions d’euros.

Cependant, la réussite de l’opération dépendra d’un compromis financier entre Leicester et Mbemba, attaché à son salaire actuel.

Longoria ne change pas d’avis sur Mbemba

Lors de sa conférence de presse de fin d’année le président de l’OM a évoqué le dossier Mbemba en expliquant qu’un départ du défenseur international congolais était toujours d’actualité lors du mercato hivernal 2025.

« Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le président de l’OM en conférence de presse.

2- Vers un transfert définitif d’Ounahi ?

En difficulté à l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi a trouvé une bouffée d’air frais au Panathinaïkos, où il enchaîne désormais les bonnes performances. Alors que le club grec envisage sérieusement de lever son option d’achat, l’avenir du milieu marocain semble s’éloigner définitivement de l’OM.

Prêté par l’Olympique de Marseille au Panathinaïkos, Azzedine Ounahi semble enfin retrouver son meilleur niveau après une période compliquée. Avec des performances convaincantes en Grèce, le milieu marocain pourrait bien voir son avenir s’inscrire loin de la cité phocéenne, le club grec envisageant de lever son option d’achat.

Azzedine Ounahi, révélation marocaine de la Coupe du monde 2022, connaît une renaissance au Panathinaïkos après une période compliquée à l’Olympique de Marseille. Prêté au club grec, il retrouve progressivement confiance et régularité dans son jeu, mettant derrière lui un passage marqué par des blessures, des problèmes personnels, et un manque de temps de jeu à l’OM. Ses débuts en Grèce n’ont toutefois pas été simples : il a peiné à s’imposer avant l’arrivée de Rui Vitória comme nouvel entraîneur au mois de novembre dernier. Cette arrivée marque un tournant dans la saison d’Ounahi, désormais titularisé régulièrement et redevenu un élément clé de l’équipe.

Panathinaikos : la lente renaissance d’Azzedine Ounahihttps://t.co/ygHbsVNz1X — Foot Mercato (@footmercato) December 28, 2024

Sous la direction de Rui Vitória, Ounahi a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues, dont 8 comme titulaire. Ses prestations montent en puissance, notamment grâce à des performances décisives face à Atromitos en Coupe de Grèce et au Dinamo Minsk en Ligue Conférence. Positionné dans un rôle central qui rappelle son influence avec la sélection marocaine, il démontre qu’il est capable de retrouver son meilleur niveau. Malgré un accrochage mineur avec son entraîneur, vite oublié, Ounahi est aujourd’hui un joueur incontournable pour le Panathinaïkos et un atout précieux en vue des prochaines échéances, notamment la Coupe d’Afrique des Nations.

Pour la suite, Ounahi devra décider de son avenir à l’issue de cette saison. Selon les infirmation de Foot Mercato, Le Panathinaïkos envisage sérieusement de lever son option d’achat de 11,5 millions d’euros fixée par l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2027. Un retour à Marseille semble improbable, mais son choix dépendra aussi de ses ambitions personnelles et des opportunités qui s’offriront à lui.

3 – Mercato OM : ça bouge déjà pour Brassier !

Malgré des débuts très difficiles à l’OM, Lilian Brassier conserve une belle cote sur le marché des transferts. Avec des clubs comme Nice, Leicester, Villarreal ou Wolfsbourg sur ses traces, le défenseur marseillais pourrait bien animer la prochaine fenêtre de mercato. Reste à savoir si l’OM acceptera de se séparer de ce joueur prometteur dès cet hiver.

Lilian Brassier, arrivé à l’Olympique de Marseille lors du mercato estival, vit une première moitié de saison compliquée sous les couleurs phocéennes. Pourtant, selon les informations de Foot Mercato, le défenseur central de 24 ans attise déjà la convoitise de plusieurs clubs français et européens. Alors que le mercato hivernal approche, l’avenir de Brassier pourrait devenir l’un des sujets chauds de janvier.

Un nouveau deal étonnant Inter / OM, 2 noms se confirment, clash Mbemba… Les 3 infos mercato de la semaine – https://t.co/C2ZXbiCbjo — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 28, 2024

Arrivé à l’Olympique de Marseille cet été en provenance de Brest, Lilian Brassier, défenseur central de 24 ans, connaît des débuts très compliqués sous les couleurs phocéennes. Malgré 11 apparitions toutes compétitions confondues, l’adaptation au système tactique de Roberto De Zerbi s’est avérée difficile, compliquant sa progression dans un environnement exigeant comme celui de l’OM. Apprécié pour ses qualités humaines, Brassier demeure néanmoins une pièce convoitée sur le marché des transferts.

Brassier courtisé par plusieurs clubs !

Selon les information de Foot Mercato, plusieurs clubs français et européens ont manifesté leur intérêt pour le joueur lors de cette période de mercato. En France, l’OGC Nice a sondé son entourage malgré des contraintes budgétaires, et un autre club de Ligue 1, dont le nom reste inconnu, suit également de près le défenseur marseillais. À l’étranger, Leicester City en Angleterre, Villarreal en Espagne, et Wolfsbourg en Allemagne figurent parmi les prétendants sérieux, en quête de renforts défensifs.

Si Brassier n’a pour l’instant pas exprimé de désir de départ, les offres potentielles pourraient pousser l’OM à envisager un transfert. Son profil d’axe gauche, très recherché, lui confère une valeur certaine sur le marché, malgré des performances en demi-teinte. Alors que le mercato d’hiver s’annonce agité, la situation de Brassier pourrait être l’un des dossiers brûlants à suivre sur la Canebière.