Ca discute pour Guendouzi ? Thauvin vers Milan ? 2 minots sur le départ… Les 3 infos mercato du jour

Mercato OM : Le clan Thauvin réagit !

La presse italienne indiquait ce mercredi après midi que l’agent de Florian Thauvin se trouvait actuellement en Italie pour négocier avec le Milan AC. L’entourage du champion du monde à réagi à cette rumeur dans la soirée.

Florian Thauvin ne dispose plus que d’un an de contrat et n’exclut pas de partir libre en juin prochain. Alors qu’il a récemment réaffirmé qu’il ne quitterait par l’OM cette saison, la presse italienne annonçait ce mercredi que son agent se trouvait en Italie pour négocier avec le Milan AC.

Contacté par le journaliste de France Inter, Jean saint-Marc, l’entourage de l’attaquant olympien a formellement démenti :

« L’entourage de Florian Thauvin dément la rumeur : Jean-Pierre Bernès n’est pas à Milan pour négocier un transfert de l’ailier international au Milan AC », a ainsi indiqué notre confrère sur son compte Twitter.

L’OM tente de se faire prêter un international français ?

André Villas-Boas et l’OM suivaient depuis plusieurs semaines le dossier Cuisance. Le milieu de terrain du Bayern a finalement opté pour un transfert à Leeds, le club olympien pourrait tenter de se faire prêter un milieu de terrain d’Arsenal…

L’OM semble se préparer à un (ou plusieurs) départ avant la fin du mercato. Le club olympien négociait encore avec Cuisance avant son départ vers Leeds, il pourrait tenter de se faire prêter l’international français d’Arsenal Mattéo Guendouzi. L’ancien lorientais n’est pas dans les petits papiers de Mikel Arteta et se retrouve le plus souvent sur le banc d’Arsenal. Guendouzi aurait été sollicité par Villarreal, le Hertha Berlin, Valence et le Betis Séville. L’OM serait aussi sur les rangs…

L’OM veut se faite prêter Guendouzi ?

Selon les informations de FootMercato en provenance d’Angleterre, « Arsenal a récemment été approché par l’Olympique de Marseille, dans le cadre d’un prêt. Le club phocéen a contacté l’entourage du joueur pour faire connaître son intérêt. Le but étant toujours de renforcer l’effectif en vue de la Ligue des Champions, à moindre coût. » L’OM semble anticiper un possible départ avant le 5 Octobre, Pablo Longoria et André Villas-Boas ont déjà expliqué qu’il avaient des solutions de rechange si tel est le cas. Guendouzi en serait une…

Deux jeunes pros sur le départ en Ligue 1 et Ligue 2 ?

Hier (mardi) Pablo Longoria a expliqué qu’il travaillait sur plusieurs départ avant le 5 octobre. Des minots du centre de formation sont concernés par cette annonce…

Quand le directeur sportif olympien parle de départs, l’on pense tout de suite à de gros salaires comme Mitroglou, Germain ou Strootman. Mais justement, les émoluments de ces trois joueurs ne vont pas faciliter les choses. A contrario, plusieurs jeunes pros en manque de temps de jeu pourraient être prêtés.

Rocchia veut rester en Ligue 1

En effet, selon la Provence deux jeunes pros issus du centre de formation pourraient trouver une porte de sortie. C’est le cas de Christopher Rocchia, qui n’a pas été retenu par André Villas-Boas pour jouer le rôle de doublure de Jordan Amavi, le coach a misé sur le recrutement de Yuto Nagatomo. Auteur d’un prêt concluant à Sochaux, Rocchia aurait des touches avec plusieurs clubs turcs et serait suivi de près par une équipe du championnat suisse. Cependant, ce dernier aimerait trouver une solution dans un club de Ligue 1, ou il a des touches (voir vidéo ci-dessus).

Chabrolle vers la Ligue 2 ?

Auteur cas, celui de Florian Chabrolle, lui aussi invité à partir par les dirigeants. Le jeune milieu de terrain qui avait été lancé par Villas-Boas lors des matches de préparation den 2019 pourrait filer en Ligue 2. En effet, l’AC Ajaccio sertit fortement intéressé par le profil de Chabrolle. Fin du mercato le 5 Octobre…

ON TRAVAILLE SUR QUELQUES SORTIES DE JOUEURS — LONGORIA

« On travaille sur quelques sorties de joueurs. C’est un mercato compliqué, il a démarré il y a 10 jours, ça bouge… On a un effectif long, on sera attentifs. »

Pablo Longoria – source : Conférence de presse (29/09/2020)