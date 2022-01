Caleta Car ça bloque, une arrivée surprise avant minuit ? 6 à 8 absents face à Lyon… Les 3 infos de ce lundi

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Caleta Car ça coince avec West Ham, une arrivée surprise avant minuit ? Et 6 absents face à Lyon ?

Caleta Car, ça bloque

L’Olympique de Marseille ne s’est séparé que de Jordan Amavi et Dario Benedetto pour le moment mais d’autres départs pourraient arrivé en fin de mercato ce lundi. Duje Caleta-Car est cité parmi ceux-là pour notamment rejoindre West Ham.

Aucun accord entre Caleta-Car et West Ham?

Le journaliste Fabrizio Romano s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter… Il confirme qu’il y a bien des discussions entre toutes les parties mais le défenseur ne devrait pas rejoindre le club anglais. En l’état, il n’y a aucun accord.

West Ham are not signing Duje Ćaleta-Car from OM as things stand. There’s no agreement for Croatian centre back. 🚫 #WHUFC Darwin Núñez was a serious target but Benfica have no interest in selling Darwin on #DeadlineDay. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

En cas de départ, on a des recrues qui pourraient arriver au dernier moment — Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la suite du mercato. Le coach argentin a affirmé qu’il discutait avec Pablo Longoria et que les deux hommes sont sur la même longueur d’onde. Si un départ est officialisé avant minuit, une recrue pourrait débarquer à Marseille afin de le remplacer.

« Pour l’instant, il n’y a rien de concert, rien d’officiel. Pour l’instant on peut compter sur tous les joueurs. Ça pourrait même être un problème pour nous s’il y a un mouvement à la dernière minute mais pour l’instant, il n’y a pas de changement. Le président sait ce que je pense et je sais ce que pense le président. Si ce scénario devait arriver, je pense qu’on trouverait une solution, on a des gens au club ou des recrues qui pourraient arriver au dernier moment. » Jorge Sampaoli – Source : conférence de presse (31/01/22)

#Sampaoli : « Longoria sait ce que je veux et pense pour le Mercato. Si Caleta-Car ou Kamara partent, on avisera. On peut avoir des recrues s’il y a des départs de dernières minutes » #OLOM #ConfOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 31, 2022

Six à huit absents face à Lyon ?

En effet, Peter Bosz doit faire avec les absences de Lucas Paqueta, retenu avec le Brésil, Bruno Guimaraes, transféré dimanche à Newcastle et Karl Toko-Ekambi, toujours à la CAN. Les recrues Romain Faivre et Tanguy Ndombélé ne seront pas qualifiés. De plus, l’Equipe précise que Moussa Dembélé a été testé positif au Covid et sera donc forfait tout comme Houssem Aouar blessé à la cuisse et absent plusieurs semaines selon RMC. On doit aussi rajouter Damien Da Silva, suspendu, Jason Denayer, blessé à la cheville, et Emerson pas encore apte après avoir eu le Covid. Autant dire que Peter Bosz va devoir bricoler…

Konrad absent, Guendouzi et Under incertains ?

Du côté de l’OM, Gerson est lui avec le Brésil, Bamba Dieng et Pape Gueye sont qualifiés pour les quarts de finale avec le Sénégal. Mandanda souffre d’une gène à la cheville. Konrad était encore absent de l’entrainement ce lundi. Un doute subsiste concernant Guendouzi et Under. A noter que les recrues Bakambu et Kolasinac ne sont pas qualifiées pour ce match…

#OM : Konrad de la Fuente de nouveau absent de l’entraînement. Mattéo Guendouzi a un gros strap sur la cuisse gauche pic.twitter.com/StKuXv2uVq — Fabrice Lamperti (@gouffa83) January 31, 2022

Infos fraîches de l’#OM avant le match à Lyon demain.

Ünder en solo, Guendouzi strappé, Kolasinac et Bakambu pas qualifiés, Balerdi suspendu, notamment.

A vivre demain dès 21h00 sur @bleuprovence #TeamOM pic.twitter.com/IAIk0RWiTR — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) January 31, 2022

Une arrivée surprise avant minuit ?

Le mercato hivernal 2022 se termine ce soir à minuit. Alors qu’un départ de Duje Caleta Car pour West Ham est possible, l’arrivée d’un jeune joueur serait dans les tuyaux…

Pablo Longoria a déjà officialisé 3 arrivées. Cédric Bakambu, Seas Kolasinac et Samuel Gigot (qui arrivera en juin). Côté départs, Jordan Amavi a été prêté à Nice, Dario Benedetto a été transféré à Boca. Alors qu’un transfert de Duje Caleta Car à West Ham est en négociations, le prêt de Luis Henrique a été évoqué comme celui d’Alvaro. Selon Sébastien Denis, rédacteur en chef chez FootMercato, un joueur est proche de signer : « Pablo Longoria prépare une surprise de dernière minute. Un jeune joueur est sur le point de signer à l’OM dans les toutes prochaines heures. Stay tuned amis marseillais. »

Pablo Longoria prépare une surprise de dernière minute. Un jeune joueur est sur le point de signer à l’OM dans les toutes prochaines heures. Stay tuned amis marseillais. ⏳ #MercatOM pic.twitter.com/D4rScmGttJ — Sébastien Denis (@sebnonda) January 31, 2022

Le jeune milieu de 18 ans Bartug Elmaz a été vu à l’aéroport et les médias turcs annoncent sa signature, de plus le franco-anglais de 16 ans Emran Soglo est lui annoncé à l’OM. Est ce que la surprise est un autre nom ? A suivre…