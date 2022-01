Caleta-Car et Dieng affolent la Premier League, l’avenir d’Alvaro, Kamara pisté par l’Atletico… Les infos et rumeurs mercato OM de cette semaine !

Comme chaque samedi, Football Club de Marseille revient sur les rumeurs et infos mercato de la semaine côté OM ! Cette semaine : Caleta-Car et Dieng affolent la Premier League, l’avenir d’Alvaro, Kamara pisté par l’Atletico.

Mercato OM : Newcastle prêt à payer pour Bamba Dieng, sous condition…

Bamba Dieng, partira, partira pas… C’est une des questions qui entour la fin du mercato hivernal de l’OM. L’international sénégalais qui participe à la CAN est visé par plusieurs clubs anglais, Newcastle pourrait accélérer dans ce dossiers, sous condition…

Bamba Dieng a participé à 14 matches de Ligue 1 cette saison et a surtout affiché tout son potentiel. RMC expliquait hier que plusieurs clubs anglais dont Crystal Palace, Newcastle, Burnley ou encore West Ham étaient sur le coup. Un montant de 15 M€ serait demandé par Pablo Longoria pour l’attaquant marseillais de 21 ans. Une somme confirmée une source proche du club olympien à FootMercato.

Dieng, plan B pour Newcastle ?

Le média spécialisé dans le mercato précise que « c’est Newcastle qui est actuellement l’écurie d’Outre Manche la plus chaude sur ce dossier. Mais les Magpies ont plusieurs autres cibles en vue. Reste que, s’ils ne parviennent pas à les boucler, les pensionnaires de St James’ Park vont revenir assurément à l’assaut du club phocéen… » Avec leur rachat par le fond d’investissement saoudien, ils ont largement les moyens de satisfaire les exigences de l’OM. Reste à savoir si le club olympien fera un bon choix en laissant filer sa pépite si tôt…

Info : Newcastle est très chaud sur Bamba Dieng. Pas piste prioritaire mais plan B très sérieux. Pablo Longoria est pas fermé à un départ mais demande au moins 15 M€. #teamOM https://t.co/mnnV2qgTNU — Sébastien Denis (@sebnonda) January 28, 2022

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu la semaine dernière, Pablo Longoria en avait profité pour évoquer la suite du mercato de l’olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

Pablo Longoria exclut un départ de Milik ou de Dieng

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

Longoria doit-il laisser filer Bamba #Dieng cet hiver si une offre de 15M€ arrive avant le 31 ? #mercatOM #OM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 26, 2022

Mercato OM : Longoria tente de récupérer un gros chèque pour Caleta-Car !

Selon les informations du journal L’Equipe, Pablo Longoria est sur le coup pour récupérer un gros chèque dans le dossier Caleta-Car. Frank McCourt réclamerait des ventes, le président veut recevoir la plus grosse offre possible de West Ham.

Plusieurs clubs s’intéresserait au profil de Caleta-Car et notamment en Premier League. La presse anglaise annonçait une offensive prochaine pour le Croate, toujours très suivi depuis près de deux saisons sous le maillot de l’Olympique de Marseille.

Un duo d’agent est sur le coup

Newcastle aurait sondé le club marseillais cet hiver. Cet été et l’hiver dernier, les Wolves ainsi que Liverpool espéraient renforcer leur défense avec l’ancien joueur de Salzburg… Aucun accord n’aurait été trouvé et Caleta-Car a fini par rester à Marseille.

L’Equipe explique ce samedi dans son édition qu’un duo d’agent proche de Pablo Longoria tente de récupérer le plus gros chèque possible de la part de West Ham, après la demande de vente de Frank McCourt… Le président espère qu’un accord sera trouvé et a déjà des pistes pour le remplacer.

Quand Pablo Longoria évoquait les possibles départs de Milik ou de Dieng

Présent en conférence de presse pour la présentation officielle de Cédric Bakambu, Pablo Longoria en a profité pour évoquer la suite du mercato de l’Olympique de Marseille et notamment les cas de Milik et Dieng, tous deux annoncés sur le départ cet hiver.

#Longoria : « L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui. C’est un profil dur à trouver… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

« L’arrivée de Bakambu va-t-elle entrainer un départ de Milik ou Dieng ? Absolument pas ! Cédric peut jouer à plusieurs postes, il y a beaucoup de solutions avec lui… On disait qu’on avait besoin de ce type de profil offensif. Bakambu a joué comme ailier, en second attaquant, comme premier attaquant… C’est un profil qui offre beaucoup de solutions individuelles. Dans le marché actuel, c’est difficile à trouver. C’est de plus en plus rare ». . » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (14/01/2022)

#Longoria : « Le mercato d’hiver a radicalement changé. ça commence à s’activer en Angleterre, mais le reste est calme. ça va bouger la prochaine semaine… » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 14, 2022

Mercato : L’OM repousse une offre de l’Atlético pour Kamara ?

La tendance est claire, Boubacar Kamara veut terminer la saison et son contrat à l’OM. Mais plusieurs prétendants poussent, l’Atlético aurait fait une offre repoussée par Pablo Longoria…

Boubacar Kamara sera libre en juin prochain et devrait partir libre. Cependant, après la Roma, un autre club a tenté de le recruter dès ce mercato hivernal. en effet, selon Marca, « l’Atlético de Madrid a fait une approche pour Boubacar Kamara. Andrea Berta, le directeur sportif de l’Atlético Madrid, a envoyé une offre d’environ 5 millions d’euros plus des bonus, dont certains sont très difficiles à remplir. Pablo Longoria a rejeté la proposition, puisque son idée est d’empocher quelque 10 millions d’euros. » Kamara ne devrait pas bouger cet hiver et choisir son club cet été, le Bayern a été évoqué mais le milieu de terrain de 22 ans pourrait choisir Manchester United.

A lire : Mercato OM : Newcastle prêt à payer pour Bamba Dieng, sous condition…

❌ El Marsella rechaza una oferta del Atlético por Boubacar Kamara https://t.co/CdtIOpjxW6 Informa @MarioCortegana — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 28, 2022

Pablo Longoria a évoqué le cas Boubacar Kamara la semaine dernière en conférence de presse.

S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter

« On a beaucoup discuté, la dernière semaine. La relation entre tout le monde est forte. Je crois qu’il y a un respect mutuel. On a eu de très bonnes conversations, entre joueur, agents de joueurs, le club… Je crois que maintenant, nous sommes dans une position de respect, dans lequel la logique va finir par s’imposer. S’il arrive des choses qui sont bonnes pour le joueur, qui sont bonnes pour le club, le club est toujours en disposition d’écouter. Mais je crois que le respect pour le club est important, et on va voir la décision pour juin. C’est vrai que la position du club n’est pas plaisante, d’avoir des joueurs en fin de contrat, comme on le répète depuis le commencement de la saison. Mais c’est vrai aussi que le respect pour ce club est grand ». Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

L’Olympique de Marseille semble ne plus imaginer une prolongation de Boubacar Kamara. Le minot pourrait donc quitter le club cet hiver ou l’été prochain, totalement libre. Des rumeurs l’envoient d’ailleurs en Angleterre où Manchester United, Newcastle sont cités pour le récupérer.

Je reste concentré sur le terrain — Kamara

En zone mixte après le nul face au LOSC au Vélodrome, le milieu défensif a répondu brièvement aux questions des journalistes. Le défenseur de formation n’a pas vraiment été clair sur son avenir. Evasif, il a surtout affirmé qu’il restait concentré sur le terrain et sur sa vie de famille.

« On m’envoie un peu partout en ce moment…Mais je suis bien entouré, je reste concentré sur le terrain. En dehors du terrain, je viens d’avoir mon deuxième enfant et je me concentre sur ma vie de famille. Mes collègues ? On parle pas de ça ! » Boubacar Kamara – Source : Zone mixte (16/01/22)

Mercato OM : Alvaro, toujours la priorité de ce club en grande difficulté?

Non loin de la zone relégable, les Girondins de Bordeaux ont énormément besoin de se renforcer cet hiver. D’après plusieurs médias, leur priorité en défense reste Alvaro Gonzalez.

Cela fait des semaines que l’avenir d’Alvaro Gonzalez à l’Olympique de Marseille est remis en cause. Le défenseur espagnol n’est plus titulaire dans le onze de Jorge Sampaoli et le club aimerait lui trouver un point de chute.

Bordeaux voudrait aussi Marcelo

Bien que RMC nous informe depuis plusieurs jours que la priorité du joueur est de rester à l’OM, les Girondins de Bordeaux ne le lâchent pas ! Sud-Ouest explique ce jeudi que le club espère récupérer Alvaro Gonzalez mais a aussi Marcelo, le fraîchement libéré de Lyon dans sa short-list. Les deux dossiers paraissent tout de même compliqués.

A LIRE AUSSI : Mercato concurrents OM : Le chèque démentiel refusé par Lyon pour Paqueta !

🇫🇷 Bordeaux compte encore recruter d’ici la fin du mercato d’hiver, qui se termine dans quatre jours. Selon Sud-Ouest, Marcelo, libéré par Lyon, et Alvaro Gonzalez font partie des pistes, même si les deux dossiers sont compliqués.https://t.co/wksxvLwGte — RMC Sport (@RMCsport) January 27, 2022

Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs — Longoria

Pablo Longoria se laisse porter par le rythme du mercato hivernal. Il ne fermerait aucune porte à un départ comme il l’a affirmé avec le dossier Alvaro en conférence de presse.

« On avait l’intention de faire Sead Kolasinac pour anticiper un peu, avec un joueur s’adaptant au jeu du coach. Nous avons ouvert des portes de sortie à des joueurs. J’ai parlé à Alvaro, on va travailler ensemble pour trouver des solutions. La porte est ouverte. » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (20/01/2022)

Pour moi c’est un mystère cette histoire… — Franck Conte

« C’est une histoire d’amour qui s’arrête avant la fin… Sampaoli y est pour quelque chose, mais c’est un mec qui a de suite montré une vraie envie un vrai amour du club tu sens qu’il est heureux, c’est un mec qui aime le football, il prend du plaisir à être ici. Pour moi c’est un mystère cette histoire… D’ailleurs de nombreux clubs de Ligue 1 ont de suite voulu le récupérer… A la fin de l’année Saliba s’en va, probablement Caleta Car aussi, donc dans ton effectif un joueur comme Alvaro tu en as aussi besoin. Je ne comprends pas du tout l’idée de vouloir faire partir Alvaro… » Franck Conte(artiste peintre marseillais auteur des portrait des joueurs de l’OM dans les rues de Marseille) Source : Football Club de Marseille (14/01/2022)