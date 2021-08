Caleta-Car suivi par West-Ham, Sorloth se rapproche, accord total pour Lirola… les 3 infos et rumeurs mercato OM de ce mercredi

FCMarseille vous propose les 3 infos OM à 20h10 tous les jours. Au menu ce mardi : Caleta-Car est toujours suivi par West-Ham, Alexander Sorloth se rapprocherait et accord total entre l’OM et la Fiorentina pour Lirola…

MERCATO OM : UN CLUB DE PREMIER LEAGUE NE LÂCHE PAS CALETA-CAR !

Après avoir déjà transmis une offre pour Duje Caleta-Car, West-Ham ne lâcherait pas le Croate. Il figurerait sur une liste de trois défenseurs centraux pour renforcer les Hammers d’ici la fin du mercato.

Après avoir enregistré de nombreux renforts depuis le début du mercato estival et plus particulièrement dans le secteur défensif, l’avenir de Duje Caleta-Car semble s’écrire loin de Marseille la saison prochaine. En effet, le défenseur central croate fait partie des joueurs considérés comme les plus « bankables » dans l’effectif et l’OM ne le retiendra pas en cas de belle offre d’ici la fin du mercato.

Par ailleurs, les venues de Léonardo Balerdi, William Saliba ainsi que de Luan Peres semblent avoir enterré toutes ses chances de jouer. De plus, un nouveau défenseur pourrait rallier Marseille puisque l’OM s’intéressait également au profil de Micky van de Ven ces derniers jours. Un départ du Croate semble donc inéluctable.

WEST-HAM TOUJOURS À L’AFFÛT

Après avoir vu son transfert avorté du côté de Liverpool l’hiver dernier, Duje Caleta-Car a toujours la côte Outre-Manche. En effet, West-Ham et Southampton figureraient parmi les équipes intéressées pour récupérer le joueur olympien. Ces derniers jours, les Hammers auraient même formulé à l’OM une première offre de 17 millions d’euros (14 millions d’euros + 3 millions bonus). Pablo Longoria l’a refusé en estimant que le montant était trop faible. Le président olympien espérerait un chèque d’au moins 20 millions d’euros pour se séparer de Caleta-Car. Avec Mykola Matviyenko et Mouctar Diakhaby, le défenseur central olympien figure sur une liste de trois défenseurs centraux d’après les informations de Mykhel.com. Une nouvelle offre pourrait être formulée dans les prochains jours.

🚨 #MercatOM West Ham United abandonne la piste Zouma, 3 options défensives sont considérées par le club anglais dont le Phocéen, Duje Caleta-Car 🇭🇷 https://t.co/EuSHMjcfyY #TeamOM #WestHam — 🏴‍☠️ ʋօȶʟɨռ (@Votlin) August 18, 2021

LE MERCATO N’EST PAS TERMINÉ – PABLO LONGORIA

Pablo Longoria l’avait confié il y a quelques semaines, le mercato de l’OM est loin d’être terminé. Si l’OM s’est concentré sur de nombreuses arrivées depuis l’ouverture du marché, la priorité est désormais de vendre pour récupérer des liquidités et équilibrer les comptes du club. Du mouvement est encore à prévoir et Duje Caleta-Car pourrait être le premier à plier bagages dans les prochains jours.

« Le mercato terminé ? Non il est ouvert jusqu’au 31 août. Il faut toujours être attentif et faire les choses en respectant la stratégie. On a un plan bien concret de la situation, on a dit en conférence de presse qu’il fallait encore quelques joueurs pour compléter l’équipe. Notre objectif est d’avoir deux joueurs par poste. Ce n’est pas notre cas mais le mercato est encore ouvert » Pablo Longoria – Source : Canal + (31/07/21)

MERCATO OM : DEAL BOUCLÉ POUR SORLOTH ?

Alors que Dario Benedetto s’apprête à quitter l’OM dans les prochains jours, Pablo Longoria s’activerait pour lui trouver son remplaçant. Le président olympien aurait jeté son dévolu sur Alexander Sorloth, qui serait sur le point de rejoindre Marseille.

Le mercato de l’OM s’accélère. Alors que les négociations entre l’OM et la Fiorentina seraient en bonne voie pour Pol Lirola, le club phocéen s’activerait également à trouver un attaquant. L’objectif : trouver le successeur de Dario Benedetto qui s’apprête à rallier l’Espagne. Ces derniers jours, Pablo Longoria multiplie les pistes. Après avoir sondé les profils de Giovanni Simeone, Cyle Larin ou encore Willian José, le président olympien semble avoir jeté son dévolu sur Alexander Sorloth.

En effet, Foot Mercato révélait la semaine dernière que des premiers contacts avaient été noués entre l’attaquant norvégien. Toujours selon le média, Leipzig serait ouvert à un départ de son attaquant. D’après leurs informations, l’OM souhaiterait un prêt avec option d’achat pour récupérer Alexander Sorloth la saison prochaine. En cas de venue, il deviendrait la doublure d’Arkadiusz Milik.

SORLOTH SUR LE POINT DE REJOINDRE L’OM EN PRÊT ?

Mais aujourd’hui, la presse turque nous apporte des informations supplémentaires sur le dossier Alexander Sorloth. À en croire les informations révélées par Sabah et relayées par les différents médias turcs, l’attaquant norvégien serait sur le point de devenir un nouveau joueur de l’OM. Selon eux, l’attaquant norvégien arrive bel et bien pour remplacer Dario Benedetto, en partance du côté du Betis Séville. Malgré la concurrence et l’intérêt de nombreux clubs turcs dont Fenerbahçe, Alexander Sorloth devrait donc rallier l’OM dans les prochains jours. En ce qui concerne l’opération, il s’agirait d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Toutefois, aucun montant n’a été indiqué par le média turc. Reste à savoir si des détails supplémentaires arriveront dans les prochains jours. S’il parvient à finaliser le dossier, Pablo Longoria pourra se réjouir d’avoir trouvé le successeur de Dario Benedetto.

Alexander Sörloth, Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Marsilya’ya gidiyor. Fransız ekip, Sörloth’u kiralayıp sezon sonunda da zorunlu satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacak. 📰 Sabah pic.twitter.com/jNKB0k7ZYM — mackolik (@mackolik) August 18, 2021

MERCATO OM : ACCORD TOTAL POUR LIROLA ! LE TRANSFERT PLUS CHER QUE PRÉVU ?

Le transfert de Pol Lirola à l’OM se précise un peu plus ces dernières heures. En effet, l’Espagnol devrait effectuer son grand retour en cité phocéenne dans les prochains jours. En Italie, on évoque un transfert un peu plus cher que prévu…

Son retour est attendu avec impatience, le dénouement n’a jamais été aussi proche ! En effet, la presse italienne affirme que le dossier semble s’être accéléré depuis ces dernières heures. Sans latéral droit depuis l’ouverture du championnat, Pablo Longoria a lancé les grandes manœuvres pour récupérer définitivement Pol Lirola. Déjà prêté avec option d’achat de 12 millions d’euros en seconde partie de saison, le président olympien n’avait pas levé l’option d’achat car il souhaitait négocier avec la Fiorentina. Toutefois, le club italien s’est longtemps montré inflexible dans les négociations. Par ailleurs, Pol Lirola pousse depuis plusieurs semaines pour poursuivre l’aventure phocéenne cette saison. Pablo Longoria insiste sur cet argument pour faire céder la Fiorentina. Désormais tout laisse à croire que les négociations sont proches d’aboutir entre les deux clubs.

13 MILLIONS D’EUROS POUR LIROLA ?

Mardi soir, Matteo Dovellini, le journaliste de Repubblica révélait que l’accord entre l’Olympique de Marseille et la Fiorentina était imminent. Toutefois, il ne précisait pas le montant du transfert et les modalités de paiement convenues.

Ce mercredi, Alfredo Pedulla apporte des détails supplémentaires sur l’opération. Selon ses informations,Un accord total aurait été trouvé entre les deux clubs. L’OM devrait débourser un montant de 13 millions d’euros pour s’attacher les services de Pol Lirola. Un transfert légèrement plus cher que prévu. En revanche, même si le journaliste italien ne l’indique pas, le transfert devrait certainement être échelonné en plusieurs paiements pour permettre à Pablo Longoria de soulager les finances de l’OM.

De son côté, la Fiorentina a trouvé en Davide Zappacosta le remplaçant de Pol Lirola au poste de latéral droit. Toutes les conditions sont donc désormais réunies pour que le transfert de Pol Lirola à l’OM ait de grandes chances d’aboutir.

NOUS SERIONS CONTENTS DE RAVOIR UN JOUEUR COMME POL DANS NOTRE EFFECTIF — LONGORIA

Pablo Longoria l’a déjà fait savoir en conférence de presse le mois dernier, il serait ravi de revoir Pol Lirola évoluer sous les couleurs de l’OM la saison prochaine. Le latéral droit espagnol a apporté totale satisfaction au président olympien ainsi qu’aux supporters qui l’attendent impatiemment…

« Quand on analyse notre effectif, on est court au poste de latéral droit. C’est une évidence. Pour Pol Lirola, on a parlé et on a discuté. Il a laissé ici une très bonne image avec un très haut niveau pour son adaptation dans le championnat de France. Il a très bien terminé la saison avec nous. Nous serions contents de ravoir un joueur comme Pol dans notre effectif. Ici à Marseille, il a eu une adaptation parfaite, il aime le club et la ville. Mais après, c’est toujours une question de mercato qu’on doit respecter car il reste sous contrat avec un 3e club » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (13/07/21)