Cannet – OM : Et en plus la direction marseillaise l’a joué tatillon !

Non seulement les marseillais se sont fait humilier par le club de National 2 du Cannet-en-Roussillon en Coupe de France, mais en plus la direction marseillaise n’a pas eu une attitude appropriée…

L’OM s’était déjà fait remarqué en refusant de laisser la billetterie à Trélissac en 2020, cette fois les marseillais ont eu de drôles d’exigences. En effet, la délégation de l’OM a demandé que le petit kop qui avait été formé par les dirigeants du Canet avec quelques amis et membres des familles des joueurs soit dispersé à la mi-temps. Un comportement qui n’arrange en rien l’image désastreuse du club après cette élimination…

🚨DINGUERIE L’OM a demandé à la mi-temps d’évacuer les quelques spectateurs du Canet ( 60/70) car cela faisait trop de bruit et non respect des gestes barrières Ils ont été éparpillés dans les tribunes Le speaker leur a demandé de ne plus encourager les joueurs ! #CRFCOM — Paul Vexiau (@PVexiau) March 7, 2021



Une version confirmée par le manager général du Canet Roussillon Football Club Jordi Delclos sur RMC.

« Ils ont demandé qu’on évacue la tribune, que la pelouse soit tondue, qu’on arrose le terrain. On a refusé tout ça. On était là pour gagner et faire notre match. Il était hors de question qu’on mouille le terrain, il était hors de question qu’on évacue le stade. Ça a été un peu le bourbier. On s’accroche et la victoire est belle. Il y avait un nombre très limité d’accréditations, je n’ai pas compris leur démarche ». Jordi Delclos – source : RMC (07/03/2021)