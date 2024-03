Capoue s’inquiète et ironise sur l’OM

Après ce quart de finale retour d’Europa League (3-1), le milieu de terrain français Etienne Capoue a livré ses impressions sur le match et les chances de l’OM d’aller plus loin dans la compétition.

Le milieu de Villarreal Etienne Capoue a décrypté la rencontre face à l’OM au micro de RMC Sport. « On se devait de répondre de l’accident de l’aller. On l’a fait avec la manière. On a été bon et dangereux. Le mérite revient aux Marseillais car ils ont fait le taff à l’aller. Si on les a fait douter ? Clairement. Il confie même : Après le troisième but, on a senti qu’on pouvait marquer le quatrième. On a eu les occasions pour le mettre. On fait une grosse première mi-temps. On doit revenir au vestiaire avec 2-0, je pense, ça aurait été plus facile. On a tout donné. »

« Peut-être qu’ils seront des prétendants au titre »

Etienne Capoue prévient l’Olympique de Marseille, il faudra que les marseillais réalisent des performances similaires au match aller et non retour. « Cela va être compliqué pour eux, il y a de grosses équipes. On a déjà joué contre Liverpool, ça reste le favori de cette compétition. Si Marseille joue comme aujourd’hui, ça sera compliqué. J’espère qu’ils feront des matchs comme ils ont fait à l’aller. Peut-être qu’ils seront des prétendants au titre ».

