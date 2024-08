Carboni, Nketiah et la bombe Moukoko… Les 3 Infos mercato OM du jour

Retrouvez ci-dessous les trois informations concernant le mercato de l’Olympique de Marseille qu’il ne fallait pas manquer ce samedi 3 aout 2024

1 – Mercato : Alerte « Here we go » (Romano) pour une nouvelle recrue de l’OM !

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré quatre renforts sur ce mercato (Brassier, Koné, Greenwood et Hojberg), devrait rapidement officialiser une cinquième avec le Canadien Cornelius et une sixième de manière imminente ?

C’est en tout cas ce que Fabrizio Romano, célèbre journaliste mercato, explique dans son dernier tweet.

« Valentin Carboni à l’Olympique de Marseille, c’est fait ! Visite médicale dans les jours qui viennent. Prêt payant de 1M€. Option d’achat de 35M€ pour l’OM. 4M€ option additionnelles. Option de rachat de 40M€ pour l’Inter. Carboni a signé un nouveau contrat avec l’Inter jusqu’en 2029 avant de rejoindre l’OM en prêt. »

🚨🔵⚪️ Valentin Carboni to Olympique Marseille, here we go! Medical in the upcoming days. ◉ €1m loan fee.

◉ €35m buy option clause for OM.

◉ €4m potential add-ons.

◉ €40m buy back clause for Inter. Carboni signs new deal at Inter until 2029 before joining OM on loan. pic.twitter.com/cYWYY9DvgQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024

A lire aussi : Mercato : L’OM s’offre un nouveau défenseur central d’après Fabrizio Romano !

2 – Mercato OM : La piste Nketiah en danger ? (Romano)

Eddie Nketiah est bel et bien une cible de l’Olympique de Marseille pour le poste d’avant-centre. Malheureusement, son club, Arsenal, se montre gourmand. Trop ?

Fabrizio Romano a en effet expliqué aujourd’hui qu’il n’y avait toujours pas d’accord entre les deux clubs et que les Marseillais pourraient commencer à regarder ailleurs étant donné les exigences très élevées des Gunners.

« Arsenal veut au moins 35M€ plus des bonus pour Eddie Nketiah. C’est la raison pour laquelle Arsenal a décidé de rejeter la proposition de 27M€ de l’Olympique de Marseille, comme révélé ce Vendredi. Il n’y a pas d’accord entre les deux clubs à l’heure actuelle et l’OM pourrait commencer à regarder vers de nouvelles pistes. »

🔴⚪️ Understand Arsenal want at least €35m plus sell-on clause for Eddie Nketiah. That’s why Arsenal decided to reject €27m proposal from Olympique Marseille, as revealed on Friday. No agreement between clubs so far and OM could now start to look also at new options. pic.twitter.com/6usueJwSv9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2024

Sanchez, Ngapandouetnbu, 2 jeunes signent… les 3 infos mercato OM du vendredi 2 aout

A lire aussi : Mercato OM : « C’est un très jeune joueur qui a beaucoup de talent »

3 – Mercato OM : Accord pour une nouvelle recrue inattendue en attaque !

Alors que l’Olympique de Marseille semblait se concentrer sur la piste Nketiah pour renforcer son attaque, Fabrizio Romano annonce une nouvelle piste déjà bien avancée !

Le journaliste italien explique en effet que le très jeune attaquant allemand Youssoufa Moukoko a décidé de rejoindre l’OM ! Un accord a déjà été trouvé avec le joueur, ne reste plus que les négociations avec le Borussia Dortmund !

Voici la traduction du tweet de Romano : « Youssoufa Moukoko a décidé de rejoindre l’Olympique de Marseille ! Malgré des offres d’au moins 5 autres clubs européens, Moukoko veut le projet marseillais. Un accord avec le joueur a déjà été trouvé. Les négociations sont en cours entre l’OM et le BVB pour un prêt avec option d’achat. « Here we go » en approche. »