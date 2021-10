Cardoze rassurant, l’avenir de Kamara, et Galtier prépare un mauvais coup… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme tous les soirs à 20h10, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce mardi : Les supporters rassurés, Nasri conseille Kamara, et le coup de Galtier…

OM: Cardoze rassure les supporters

L’Olympique de Marseille n’était pas loin de s’imposer face au PSG ce dimanche soir au Vélodrome (0-0). Une rencontre qui s’est déroulée devant des supporters quelque peu agités sur les coups pieds arrêtés parisiens. Sous la menace d’un sursis d’un point, Jacques Cardoze s’est montré rassurant…

Avant la rencontre face au PSG, l’Olympique de Marseille avait tenu à préparer ses supporters de plusieurs manières. D’abord, une lettre de Pablo Longoria :

« Tout le monde nous a prévenus. S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard », a-t-il notamment déclaré.

Puis, Dimitri Payet. Le numéro 10, capitaine de l’OM depuis plusieurs matchs qui a été victime de jets de projectiles face à l’OGC Nice est monté au créneau et a réclamé un comportement irréprochable de la part des supporters marseillais.

« Demain c’est un Clasico, on sait ce que cela représente pour la ville, les supporters et les joueurs. Mais cela doit rester une fête, un bel évènement sportif. On doit en parler comme un grand match de football. Supporters marseillais, demain on a besoin de vous. On a besoin d’exemplarité. Avec notre slogan qui nous tient à coeur, soyons à jamais les premiers à donner l’exemple. Que lors d’un Clasico aussi important que demain, que la fête soit belle. Peu importe l’extra-sportif, peu importe le score, on a besoin de montrer l’exemple. Nous sur le terrain, on sera exemplaire et on a besoin de vous. N’oubliez pas qu’on est en sursis et qu’on risque de perdre un point. Tous les points sont importants. Ce sont des points qui nous manqueront en fin de saison. » Dimitri Payet – Source : Twitter (23/10/21)

Néanmoins quelques actes isolés se sont produits, pas de quoi inquiéter le directeur de la communication Jacques Cardoze :

Il faut que le cas soit similaire– Cardoze

« Il faut rappeler que le point avec sursis a été infligé pour un envahissement de terrain à Angers, que nous condamnons. Il faut, pour que le point soit révoqué, que le cas soit similaire, a précisé le dirigeant sur RTL. A ma connaissance, hier soir (dimanche, ndlr), il n’y a pas eu d’envahissement de terrain donc pour moi il n’y a pas de débat. Certes, tout ne s’est pas très bien passé, mais on doit aussi se remettre dans un contexte. C’est la première fois depuis deux ans qu’on remplit un stade avec 65.000 personnes et peut-être même plus. On a fait des efforts, je pense qu’on est sur la bonne voie. Ceux qui sont des fauteurs de troubles, on porte plainte contre eux, il n’est pas question qu’il n’y ait pas de sanction. » Jacques Cardoze— Source: RTL (25/10/21)

Mercato OM: Nasri conseille Kamara pour son avenir…

En fin de contrat l’été prochain, Boubacar Kamara n’a toujours pas prolongé. Il pourrait quitter l’Olympique de Marseille libre, chose que ne lui souhaite pas Samir Nasri…

Samir Nasri avait fait le choix de prolonger son contrat avec l’OM avant de rejoindre Arsenal, afin que son club formateur puisse toucher une indemnité de transfert de 16 millions d’euros en 2008. Alors que Kamara se retrouve dans une similaire, le petit prince de Marseille a donné un conseil au milieu de terrain natif de la Soude, sur notre plateau de Débat Foot Marseille :

Je conseillerais à Kamara de prolonger– Nasri

« Je conseillerais à Kamara de prolonger. Tu seras plus mis en avant que dans une club du milieu de tableau en PL. Et c’est ton club, il y a un bon projet. T’as la vingtaine, de l’argent tu vas en gagner dans ta carrière. » Samir Nasri— Source: FCM (25/10/21)

Nice – OM: Galtier prépare un coup face aux Marseillais ?

Ce mercredi, l’OM se déplace à Troyes pour affronter Nice dans le match a rejouer comptant pour la 3è journée de Ligue 1. Le coach niçois serait en train de préparer un coup tactique afin de battre l’équipe de Jorge Sampaoli…

Pour rappel, l‘OM affronte Nice dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, les incidents en août avaient entrainés l’arrêt définitif du match. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait titulariser Youcef Atal selon les informations de l’Equipe. L’ancien entraineur de Saint-Etienne souhaite bloquer le couloir droit sachant que Jorge Sampaoli évolue sans véritable latéral gauche, Jordan Amavi étant cantonné au banc de touche. Le défenseur niçois de 25 ans a réalisé un super match contre Lyon, de quoi consolider le choix du coach niçois.

L’été dernier, il était revenu sur le niveau de l’Olympique de Marseille :

Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille — Galtier

« Un derby méditerranéen, généralement beaucoup d’ambiance. Jouer contre Marseille, chaque saison, est un rendez- vous, surtout à l’OGC Nice, une saine rivalité, ce n’est jamais un match comme un autre. Il y a de la ferveur et comme on est dans le sud, ça peut chambrer et ça peut faire péter les plombs. Nous ne sommes pas un concurrent de Marseille. On sort d’une saison très moyenne. Il ne faut pas chercher de qui on est le concurrent, mais faire une saison beaucoup plus agréable, confortable pour pouvoir s’améliorer match après match. Il faudra être très justes dans le placement face à Marseille qui a un jeu non pas atypique, mais différent, un modèle de jeu que l’on voit très peu en France, mais un peu plus dans d’autres championnats. Il faudra se servir aussi du jeu positionnel de Marseille pour leur poser le plus de problèmes possible. C’est un système, une animation auxquels on n’est pas habitué, contre lesquels il faut rester très lucide pour défendre. C’est une équipe qui laisse de l’espace, de par son positionnement et mieux on défendra, mieux on attaquera » Christophe Galtier – source : Conférence de presse (21/08/2021)