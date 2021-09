Blessé au genou depuis juin dernier, l’international polonais poursuit sa rééducation et a pris l’entraînement en début de semaine. L’ancien entraîneur marseillais ne mise pas sur un retour à 100% dans les prochaines semaines. En revanche, les quelques minutes qu’il peut grapiller et une bonne gestion de Sampaoli peuvent être intéressante selon lui.

Cela fait quasiment deux mois et demi qu’Arkadiusz Milik est à l’infirmerie. La faute à une blessure au genou en juin dernier, juste avant l’Euro. L’équipe de Sampaoli ne peut donc pas compter sur l’attaquant aux 9 buts en une demi-saison. D’autant plus que la date de son retour, initialement prévu en septembre, a été repoussée au mois d’octobre.

Ce joueur qui est énorme – Rolland Courbis

Néanmoins, pas de panique. Le début de saison olympien est prometteur et Payet, qui occupe la place de Milik dans ce 3-2-4-1, rempli sa mission à merveille. En revanche, avec Milik, ça pourrait être encore mieux. C’est ce que pense le consultant de RMC et ancien coach de l’OM, Rolland Courbis, qui ne se fait pas trop d’idées sur un retour au top assez rapidement.

« Si physiquement, Milik arrive à tenir la route, ça va être un sacré bonus pour Marseille. Je suis prêt à signer pour qu’il soit opérationnel à 100 % en janvier. En faisant des parties de matchs d’ici là. 45 minutes par ci, 45 minutes par là. Lors de son retour, il ne faudra surtout pas qu’il rechute. S’il arrive à revenir au top en janvier, si Sampaoli arrive à gérer ce joueur qui est énorme, ça peut changer des choses pour l’OM. » Rolland Courbis – Source : RMC (07/09/2021)

Il est de retour à la Commanderie

L’international polonais ne devrait pas trop tarder à grapiller des minutes par-ci par-là. En effet, Milik a repris l’entraînement à son rythme en début de semaine. En tout cas, une chose est sûre, l’OM ne prendra pas de risque avec le genou du Polonais.

Faire un sauter un milieu pour mettre Milik — VEZIRIAN

« Le choix sera tactique de la part du coach mais Lirola sera plus sur le poste d’Ünder à droite. Ça recré un équilibre où on peut presque passer à 4 avec Peres décale à gauche, Balerdi et Saliba dans l’axe et Lirola revient plus bas. Et dans les phases offensives, Lirola monte très haut. Hakimi au PSG fait ça et c’est un joueur du même profil. Dans un 4-3-3 presque ailier droit lorsque l’équipe a le ballon. Ce sont des ajustements tactiques à faire. Pour moi, Kamara, Guendouzi et Gueye ne sont pas spécialement complémentaires. Il faut compenser et même faire un sauter un milieu pour mettre Milik. » Thibaud Vézirian – Source : Football Club de Marseille (16/08/21)