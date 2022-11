Cela peut rapporter gros à l’OM !

L’OM affronte ce soir Tottenham à l’occasion du dernier match de poule de Ligue des Champions. Une victoire des hommes de Tudor rime avec qualification pour les huitièmes de finales et donc jackpot !

Malgré 3 défaites dans cette compétition, l’OM a encore son destin entre ses mains. Une victoire face à Tottenham ce soir ouvrirait les portes des huitièmes de finales de Ligue des Champions. Le club olympien va devoir réaliser un exploit pour sortir des poules de cette compétition ce qui n’est pas arrivé depuis 11 ans. L’aspect sportif est primordial, mais Longoria sait aussi que cela peut rapporter gros au club.

17M€ de plus pour une qualification !

Le journal l’Equipe explique que l’OM a déjà encaissé 15,64 M€ de prime de participation, mais aussi deux fois 2,8 M€ pour les deux victoires face au Sporting. Il faut aussi rajouter les recettes billetterie pour les trois rencontres de phase de groupes au Vélodrome ce qui équivaut à une dizaine de millions d’euros. Le club doit donc déjà encaisser entre 31 et 34M€ sur cette phase de poule, mais une qualification en huitième rapporte bien plus. Le quotidien sportif explique qu’en cas de victoire, l’OM touchera « un bonus de 9,6 M€ en raison de sa qualification pour les huitièmes de finale. Il sera ensuite assuré d’une nouvelle recette à domicile (autour de 3 M€) et de recettes supplémentaires issues du « market pool » (les revenus provenant des droits télévisés et du sponsoring) qu’il partage avec le PSG, l’autre club français engagé en C1. Difficile de quantifier précisément le bonus lié à ce poste de recettes en cas d’accession en huitièmes de finale, mais il devrait tourner autour de 4 M€. » Le montant d’une hypothétique qualification est estimé à 17M€

« Éric (Bailly) s’est entraîné avec l’équipe, pas Pape (Gueye). Demain (mardi), c’est un bon match à jouer, avec un bel objectif, une belle récompense pour les garçons qui ont fait un très beau parcours. Ils ont réalisé cinq bons matches, on vient du quatrième chapeau, on a commencé par deux défaites (0-2 à Tottenham, le 7 septembre, 0-1 contre Francfort le 13 septembre), il est beau de pouvoir disputer un match décisif dans un groupe aussi relevé, pour un outsider comme nous. Personne ne gagne avec la volonté : il faudra faire un match parfait dans les deux surfaces, ne rien rater. J’ai parlé de match de l’année, parce qu’il a une importance particulière. Une victoire, et on passe, ce serait incroyable compte tenu de l’histoire des précédentes campagnes en Ligue des champions. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (31/10/2022)

