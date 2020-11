Centre de Formation : Laissé libre par l’OM, il est titularisé en Premier League !

Niels Nkounkou a quitté l’Olympique de Marseille cet été préférant signer son premier contrat professionnel à Everton. Un choix qui semblait extrêmement discutable à l’époque mais…

Au final, l’ex-minot joue ! Trois matches de Cup déjà en intégralité (contre Salford, Fleetwood et West Ham) et une première titularisation cet après-midi en Premier League ! Il a en effet joué plus de 60 minutes cet après-midi avec l’équipe d’Ancelotti à Newcaste. Une défaite malheureusement deux buts à un mais Nkounkou semble avoir été correcte selon notre ami, spécialiste des jeunes du centre de formation de l’OM, Azir Saïd Mohamed Cheik.

Pour sa première titularisation en PL, Niels Nkounkou a joué 68 minutes. Plutôt solide défensivement (à part sur une situation face à Saint-Maximin où il prend un carton jaune), l’arrière latéral gauche s’est montré discret offensivement. #NEWEVE — A. (@CarterChnine) November 1, 2020