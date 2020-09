Le LOSC en passe de doubler l’OM pour un jeune prodige, Nkounkou flambe, et la compo officielle du match de ce soir… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au menu ce jeudi 17 septembre : Le LOSC en passe de doubler l’OM pour un jeune prodige rennais, les débuts très remarqués en Angleterre de Nkounkou, compo officielle du match de ce soir…



Le LOSC en passe de doubler l’OM pour ce jeune ailier de Rennes ?

Les mauvaises finances de l’OM permettraient au LOSC d’arracher la signature d’un jeune talent convoité par le club…

L’ailier du Stade Rennais, Lucas Da Cunha, souhaite quitter son club afin de trouver un meilleur temps de jeu. Annoncé du côté de l’OM ou encore du LOSC, le jeune (19 ans) prometteur pourrait rebondir là où l’offre est la plus convaincante, nous apprend But!. Dans le rouge financièrement parlant, les Olympiens risquent donc d’être distancés par les Dogues…

🔄 #MERCATO Lucas Da Cunha (19 ans, Ailler) intéresserait fortement le LOSC ainsi que l’OM qui n’aurait pas les moyens de lutter avec Lille.

Da Cunha à Lille plutôt qu’à l’OM ?

Sous contrat jusqu’au mois de juin 2021 avec la formation bretonne, Lucas Da Cunha a fait savoir à son entraîneur qu’il souhaitait partir. Et Julien Stéphan n’est pas contre l’idée de le laisser filer, à condition que la transaction soit rentable. Comme énoncé précédemment, le LOSC de Christophe Galtier pourrait rafler la mise dans ce dossier, quand on sait que l’OM n’a toujours pas débourser le moindre centime sur le mercato encore. La saison passée, l’ailier gauche a pris part à cinq rencontres, toutes compétitions confondues.

Les débuts très remarqués en Angleterre d’un minot non conservé par Marseille cet été

L’ancien latéral gauche du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Nils Nkounkou (19 ans), a fait ses grands débuts hier soir avec Everton en match de Coupe de la Ligue contre Salford. L’ex olympien s’est particulièrement distingué lors de cette rencontre.

Formé à l‘Olympique de Marseille, Nils Nkounkou a finalement signé à Everton cet été. Le jeune latéral gauche de 19 ans a disputé son premier match comme titulaire hier en coupe de la Ligue face à Salford. Il s’est particulièrement distingué lors de cette rencontre. En effet l’ancien olympien a été élu « Homme du match ». Il s’agissait de son tout premier match officiel en professionnel.

OM – ASSE : Compo officielle

L’Olympique de Marseille affrontera l’AS Saint-Etienne ce jeudi soir (21h) en match retard de la première journée de Ligue 1. Voici le onze de départ qu’André Villas-Boas a décidé d’aligner pour cette rencontre.

Le Coach de l’OM, André Villas-Boas sera privé de Jordan Amavi, et de Dario Benedetto tous les deux suspendus après le match PSG – OM (0-1). Le technicien portugais ne pourra pas non plus compter sur sa nouvelle recrue Yuto Nagatomo, non qualifié pour cette rencontre.

Voici le onze de départ que le technicien portugais a décidé d’aligner pour tenter de remporter un troisième succès consécutif.

Le onze de l’OM face à l’ASSE :

Mandanda – Sakai – Álvaro – Ćaleta-Car – Balerdi Rongier – Kamara – Gueye Thauvin – Lopez – Payet