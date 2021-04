Vente OM : « Il s’agit peut-être d’un coup de bluff des saoudiens… »

La Vente OM secoue l’actualité du club depuis un an et sera concrète à la fin du mois de mai pour certains. Cependant, beaucoup restent septiques, un coup de bluff des saoudiens n’est pas exclu !

Dans son dossier consacré à ce thème, So Foot a contacté Raphaël Le Magoariec, doctorant en géopolitique du Golfe spécialisé dans le sport. Il estime que l’Arabie Saoudite pourrait effectivement investir dans le divertissement après la pandémie de Covid, mais que ces rumeurs ne sont pas forcément fondées même si le « Vision 2030 » aura besoin de visibilité…

Le moment d’après épidémie est propice aux investissements et notamment dans le domaine du divertissement

« Je crois que la question de « Clásico du Golfe » est un fantasme d’Européens. En réalité, cette rivalité-là se concentre et s’affirme déjà sur les terrain sportif du Golfe. Le moment d’après épidémie est propice aux investissements et notamment dans le domaine du divertissement. Mais l’OM, il s’agit peut-être d’un coup de bluff, lors d’une période d’instabilité vécue par le football européen, pour tenter d’acquérir un grand club français. Le nom d’Al Walid, c’est vouloir susciter la confiance et masquer le vrai visage des investisseurs pour se protéger en cas d’échec. OM ou pas, ils veulent imposer une nouvelle image reliée à la « Vision 2030 », une sorte de nouveau Dubaï. » Raphaël Le Magoariec – source : So Foot (23/04/2021)

Une stratégie comme celle du Qatar ?

« La politique sportive de l’Arabie saoudite sert aussi à susciter la consommation des Saoudiens. Ils ont généralement un club favori au pays et un autre à l’étranger. Ils sont supporters de clubs comme Liverpool, Manchester United, Chelsea, le Real Madrid ou Barcelone. L’OM est un grand club français connu pour son histoire, qui plus est, située sur la Méditerranée. Même si dans l’imaginaire des Saoudiens la ville de Marseille résonne plus avec la pègre qu’avec une image positive clinquante, le pourtour méditerranéen est apprécié par les riches familles de la péninsule Arabique qui y investissent. Xavi Hernández, qui jouait à l’époque à Doha, à Al-Sadd SC qu’il entraîne aujourd’hui, a pris parti en faveur du Qatar, mais également les joueurs du Barça : Sergi Busquets, Jordi Alba et Gerard Piqué, qui sont venus ensemble à Doha. Ils se sont mis en scène au sein du quartier du sport, l’Aspire Zone, avec des T-shirts avec le portrait de l’émir par un dessinateur qatarien, écrit sous le dessin en arabe « Tamim Al-majd », ce qui signifie « Tamim le superbe ». C’était à une période à laquelle Qatar Airways était encore le sponsor principal du club, ce qui explique ce soutien par des joueurs du Barça. » Raphaël Le Magoariec – source : So Foot (23/04/2021)